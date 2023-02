Pääkirjoitus: Esteetön kirjasto olisi monen ikäryhmän julkinen olohuone – Tänään on Lainan päivä

Tänään vietetään Lainan nimipäivä. Vielä muutama vuosi sitten kirjastoissa vietettiin Lainanpäivänä pieniä juhlahetkiä. Sakkomaksuja annettiin anteeksi, palkittiin vuoden lainaajaa ja myytiin poistolehtiä- ja kirjoja. Suomen kirjastoseuran järjestämä teemapäivä on kuitenkin nykyisin siirtynyt maaliskuulle.

Oli teemapäivää tai ei, suomalaisten kirjastojen lippulaiva keskustakirjasto Oodi Helsingissä on onnistunut tuomaan ihmiset yhteen ja kirjasto on muuntunut erityisesti vauva- ja lapsiperheiden kohtaamispaikaksi. Kahvilapalveluiden ansiosta Oodi on pääkaupunkilaisperheille olohuoneiden lisäksi myös keittiö.

Syntyvyys on huolestuttavan alhaalla koko maassa. Julkisten tilojen esteettömyys kannustaa käyttäjiksi niin lapsiperheitä kuin iäkkäämpiäkin, joten tuulikaappiloukkujen poistaminen rollaattoreiden edestä helpottaa myös lastenvaunujen kanssa liikkuvia.

Esteiden poistamista kirjaston käyttäjiltä on myös omatoimikirjastojen käyttöönotto. Kirjastokortilla ja pin-koodilla avautuvatkin jo lähes kaikkien kirjastojen ovet, mikä on upea asia.