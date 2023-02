Janne Jukkolan mielipidekirjoitus: Lottovoittoa on säästettävä tulevillekin suomalaisille

Eduskuntavaalit

Moni on kuullut tai lukenut tarinoita lottovoittajasta, jota on kohdannut elämässä satumainen onni, mutta sitten kaikki rahat on tuhlattu eikä mitään ole jäänyt säästöön.

Myös köyhästä, maatalousvaltaisesta Suomen kansakunnasta on tullut rikas verrattain lyhyessä ajassa. Toisin kuin lotossa, onnella ei ole ollut roolia tässä maailman mittapuussakin merkittävässä pyrähdyksessä. Se kaikki on tapahtunut työllä, ahkeruudella, koulutuksella ja oikeanlaisilla investoinneilla tulevaisuuteen.

Olemmeko valtiona huolehtineet, ettemme tuhlaa ja kadota holtittomalla taloudenpidolla rikkautta, jonka isovanhempamme ovat kovalla työllä haalineet ja rakentaneet?

Valtion holtiton velanotto ja rahan tehoton käyttö huolettaa. Velkaa otetaan, mutta esim. tiet, jotka aikoinaan ovat korpeen perustettu ja raivattu, hajoavat kohta käsiin, kun meillä valtiona ei ole varaa niiden päällystämiseen. Tällä hallituskaudella rahankäytön tehottomuutta on alettu hoitamaan isommalla määrällä rahaa, ja lopputuloksena on tarve lisäbudjetissa lisämäärärahalle. Tämä ei ole kestävä tie.

Yhteisistä rahoista huolehtiminen on suurin vastuu, mitä poliitikko kantaa. Jos veronmaksajain rahaa käytetään holtittomasti, on mielestäni jotain mennyt pahasti pieleen, ja siitä löytyy ensi hallituskaudelle paljon korjattavaa.

Olemme lottovoittajia, kun synnyimme Suomeen. Haluan taata sekä varmistaa, että lapset ja tulevat sukupolvet saavat nauttia hyvinvointivaltion hedelmistä, joista olen itsekin päässyt nauttimaan.

Voimme katkaista velkakierteen huolehtimalla, että yhteinen raha käytetään tehokkaammin. Se ei tarkoita palvelujen ja laadun heikentämistä. Taloudessa tätä tapahtuu jo ympärillämme jatkuvasti. Valtion kirstu ei ole pohjaton.

Valtion budjettia tasapainotetaan tehokkaasti myös sillä, että mahdollisimman moni työllistyy mahdollisimman nopeasti. Työn tekeminen ja työn vastaanottaminen pitää aina olla kannattavampaa, kuin sen tekemättä jättäminen.

Janne Jukkola

kansanedustajaehdokas (kok.)

Kokkola