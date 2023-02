Tiina Isotaluksen mielipidekirjoitus: Meillä on muutakin velkaa kuin taloudellista

Eduskuntavaalit

SDP aloitti vaalikampanjansa viikonloppuna. Itse pääsin luovuttamaan pääministeri Sanna Marinille alueemme kuntapäättäjien vetoomuksen Valtatie 8:n kehittämisestä. Erityisen ajankohtaisen vetoomuksesta teki se, että Sanna Marin itse nosti vaaliohjelmapuheessaan globaalin ilmastokriisin ratkaisut ja siihen liittyvät investoinnit keskeisiksi Suomen tulevaisuuden kannalta. Pohjanmaan rannikon investoinnit liittyvät kaikki vihreän siirtymän aloihin. Nämä innovaatiot saadaan maailmalle vain, jos yhteydet ovat kunnossa.

SDP julkaisi myös talouslinjansa. Ero Kokoomuksen suunnitelmaan on ilmeinen. Oikeisto puhuu valtion velasta ja tarjoaa sen hoitoon leikkauksia ja kurjistuksia – samalla kun suuntaisi verovähennykset rikkaimmille. SDP nostaa esille, että taloudellisen velan lisäksi meillä on myös hyvinvointivelkaa, oppimisvelkaa ja ympäristö- ja ilmastovelkaa. Vastuuta on huolehtia näistä kaikista. Laiminlyönti on lyhytnäköistä, koska se maksaa inhimillisesti ja lisää myös talouden kestävyysvajetta.

Kuluneella vaalikaudella Marinin hallitus on lisännyt koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Olemme toteuttaneet maksuttoman toisen asteen. Olemme pienentäneet ryhmäkokoja ja laskeneet varhaiskasvatusmaksuja. Olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tätä tulevaisuuslinjaa on tärkeää jatkaa.

Jotta peruskoulumme olisi maailman paras, on koulutuseroja kavennettava. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada riittävät tiedot ja taidot elämään. SDP:n aluepoliittisen työryhmän jäsenenä näen, että koulutuspanostuksilla on merkittävä vaikutus Pohjanmaan tulevaisuuteen. Alueemme peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut pääsevät hyötymään koulutukseen panostavasta linjasta – samoin lapset ja nuoret.

Hyvinvointivaltion palveluista ja tulonsiirroistakin on kannettava yhteisvastuuta. Kokoomuksen esittämät kuuden miljardin leikkaukset perheiden tarvitsemista palveluista ja tulonsiirroista johtaisivat köyhyyden ja osattomuuden lisäksi myös näivettymisen tielle. SDP:n linja tarjoaa toivoa ja turvaa myös tulevaisuudessa.

Tiina Isotalus

kansanedustajaehdokas (sd.)

valtuuston puheenjohtaja

Kokkola