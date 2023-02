Uolevi Porkolan mielipidekirjoitus: Kälviäläisten rahapaja löytyi sittenkin

Usein lähden hakemaan käteistä rahaa siitä ihmeellisestä nykyajan rahakoneesta. Kun menin paikalle oli pankkiautomaatin paikalla vain musta levy. Hämmästyin kovasti, ettäkö nyt ovat vieneet ainoan rahalaitoksen. Pettyneenä lähdin kotiin ja sanoin, että ei saanut rahaa. Kone oli viety pois.

Parin päivän kuluttua kaverit kertoivat, että se raha-automaatti on siirretty Kälviän K-superkauppaan. Lähdin heti tarkastamaan, onko se totta. Olihan se. Otin sitten käteistä rahaa heti. Kälviältä on jo viety kaksi pankkia pois, ja pelkäsin, että nytkö on viety ainoa rahapaja pois. Kukahan tämän hyvän työn aikaan sai?

Kälviän parlamenttaalit! Huolehtikaa että palvelut säilyisivät Kälviällä. Terveyskeskus on ollut heitolla eri paikoissa vuosikaudet. Nyt se on virastotalossa. Säilyykö se?

Kälviäläisille tiedoksi, että raha-automaatti on nyt K-supermarketissa, ja toivotaan että se pysyy Kälviällä.

Uolevi Porkola