Manolis Huukin mielipidekirjoitus: Suomen julkinen talous on laitettava kuntoon

Eduskuntavaalit

Suomi on velkaantunut vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien vuosittain miljardeilla euroilla. Pelkästään vaalikaudella 2019–2023 valtionvelkaa on otettu 40 miljardia, eikä loppua näy. Samaan aikaan Suomea rasittavat korkojen nousu, kurjistuvat julkiset palvelut, inflaatio ja välinpitämättömyys suomalaisten tulevaisuutta kohtaan.

Suomen valtio ei voi jatkaa velaksi elämistä. Viimeisin vaalikausi on ollut taloudenhoidolle katastrofaalinen: velkaa on otettu ilman tunnontuskia ja alijäämän taittamiseksi ei ole tehty rakenteellisia uudistuksia. Juha Sipilä sentään yritti pääministerinä hoitaa Suomen kuntoon, mutta edellisen vaalikauden hedelmät syötiin jo kypsymisvaiheessa nykyisellä vaalikaudella.

Uuden sukupolven keskustajohdolle valtionvelka ei ole nähtävästi merkinnyt mitään. Keskustaa onkin viety hallituksessa kuin litran mittaa, kiitos punavihreiden. Kaikki punavihreiden menolisäykset on hyväksytty silmääkään räpäyttämättä, vaikka Keskustan pitäisi vahtia valtion rahakirstua!

Perussuomalaiset on huolissaan Suomen taloudellisesta kehityksestä ja suomalaisten palveluiden rapautumisesta velkaantumisen seurauksena. Me puhumme maahanmuuton kustannuksista osana laajempaa talouskeskustelua, koska laskelmien mukaan haittamaahanmuutto tuottaa 3,2 miljardin euron kustannukset valtiolle. Toisekseen EU:n liittovaltiokehitys on tehnyt meistä jäsenmaana nettomaksajan. Näitäkin menoja rahoitetaan velkarahalla.

Mielestäni ei ole moraalisesti oikein ottaa velkaa näihin mainittuihin menoihin, joilla ei ole mitään vaikutusta suomalaisten hyvinvointiin. Siksi me monesti mietimme, miksi mikään muu puolue ei kyseenalaista rahan kuppaamista tuottamattomaan kehitysapuun, haittamaahanmuuttoon tai miksi maksamme EU:n laskuja, emmekä saa vastineeksi mitään? Näin ei voi jatkua.

Perussuomalaisille suomalainen tulee aina ensin. Pyrimme politiikassamme tuomaan esille taloudellisia epäkohtia, jotka rasittavat merkittävästi julkista taloutta ja siten myös suomalaisten hyvinvointia. Suomen talouden pelastaminen on minulle myös henkilökohtaista johtuen kreikkalaisista sukujuuristani. Kreikassa asuvat sukulaiseni ovat kokeneet Kreikan talousromahduksen, eivätkä he ole enää luottaneet siihen, että valtio esimerkiksi huolehtisi kansalaistensa perusterveydenhuollosta tai tarjoaisi laadukasta opetusta kouluikäisille.

Suomen on vältettävä Kreikan tie. Maamme on onneksi vielä pelastettavissa kuilun reunalta. Minulle Suomi ja suomalaiset tulevat ensin.

Manolis Huuki

valtiotieteiden maisteri

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas (ps.)

Kannus