Kokkolan Talviharmonikka -festivaalilla nähtävä Aleksis Kivi -esitys syntyi rakkaudesta Aleksis Kiven kieleen: "Ihan herkkua!"

Rakkaudesta Aleksis Kiven kieleen syntyi Red Nose Companyn esitys Aleksis Kivi – komedia miehestä, josta tuli monumentti.

– Aleksis Kiven teksteissä on hyvä rytmi, mielettömän hyvä flow. Niitä on ihana puhua lavalla. Ihan herkkua! sanoo Red Nose Companyn perustajajäsen ja näyttelijä Timo Ruuskanen.

Esitys, jossa tuodaan näyttämölle Aleksis Kiven elämä ja kaikki teokset, nähdään ensi viikolla Kokkolan Talviharmonikka -festivaalilla. Teoksen kantaesitys oli viime keväänä Kansallisteatterin lavalla.

– Hurjapäisesti päätimme käsitellä Aleksis Kiven koko tuotannon ja elämän ja kuoleman, toteaa Ruuskanen naureskellen.

– Aika jolloin Kivi kirjoitti on inspiroiva. Se oli suurten mullistusten aikaa Suomessa. Suomenkielinen kulttuuri alkoi nousta ja yhteiskunnallisia uudistuksia tehtiin. Halusimme myös kertoa tästä ajasta.

Esityksen tuo lavalle Ruuskasen ja Tuukka Vasaman muodostama klovniduo. Duo on tarttunut vuosien varrella useampaan klassikkotekstiin klovnerian keinoin.

Miten klovneria ja Aleksis Kiven tuotanto sopivat yhteen?

– Oikein hyvin. Aleksis Kivi kirjoitti hienoja tekstejä maaseudusta ja suomalaisuudesta. Samaan aikaan hän oli hyvin lukenut kirjailija, joka tunsi keskieurooppalaisen kirjallisuus- ja näytelmäperinteen. Teksteissä on kaikuja commedia dell’artesta ja se taas on hyvin lähellä klovneriaa.

Klovnerian ytimessä on Ruuskasen mukaan läsnäolo.

– Haemme sellaista fiilistä, että yleisö voisi yhtä hyvin olla hyvällä rokki- tai stand up -keikalla.

Esityksessä esitetään katkelmia Kiven teoksista. Seitsemän veljestä on keskeinen teos ja sen pariin palataan useamman kerran. Joidenkin tuntemattomampien teosten parissa käväistään hyvin nopeasti.

– Käsikirjoitus on syntynyt meidän, ohjaaja Linda Wallgrenin ja Kansallisteatterin dramaturgi Eva Buchwaldin yhteistyönä. Kivi on kirjoittanut hirmu monta tyylilajia. Tuotannosta löytyy runoteoksia, suomalaisuuden kuvausta, mutta myös farsseja ja shakespearemaista miekkailudraamaa. Se oli mieletön löytö ja tätä tyylikavalkadia esittelemme.

Vaikka materiaalia on paljon ei näytelmä ole Ruuskasen mukaan ”väärällä tavalla täyteen ahdettu”.

– Ote on kepeä ja hauska. Esitystä on helppo seurata, vaikka Kiven tuotanto ei olisi tuttua.

Toisaalta yleisössä on ollut Kivi-tutkijoita, jotka ovat arvostaneet tekijöiden perehtyneisyyttä. Esitystä valmistellessaan työryhmä on lukenut Kiven elämäkertoja, aikalaiskuvauksia, kirjeitä ja kritiikkejä sekä ennen kaikkea Kiven tuotannon kokonaisuudessaan.

Kepeyttä, rytmiä ja tilaa tuo esitykseen myös Niko Kumpuvaaran harmonikansoitto. Sovitukset Kumpuvaara on tehnyt yhdessä Marzi Nymanin kanssa.

– Musiikki on merkittävässä roolissa ja Nikoa haluan hehkuttaa, sillä hän on huippumuusikko. Harmonikka on mielettömän hieno soitin. Se taipuu niin kansanmusiikkiin kuin sibeliaanisiin säveliin.

Esitys nähdään Keski-Pohjanmaan konservatorion lavalla 15. helmikuuta. Kokkolan Talviharmonikka -festivaali käynnistyy 10.2.