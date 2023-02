Antti Savelan kolumni: Skimbaamalla Kokkolaan – Kokkola houkuttelee työntekijöitä rinteestä ja maakunnasta ja samaan aikaan svenssonit kalastelevat keskipohjalaisia töihin jyväskylänmatkan päähän Pohjois-Ruotsiin

Kokkola räväytti alkuviikolla julkaisemalla laajan rekrytointikampanjan KokkolaWorksin eli vapaasti suomennettuna Kokkola paiskii hommia. Kampanjaan osallistuvat kaupungin lisäksi ainakin Soite ja Kokkolan suurteollisuusalueen tehtaat.

Kokkolassa onkin syytä pitää ääntä työpaikoista. Kaupunkiin on syntymässä tällä vuosikymmenellä tuhansia uusia työtilaisuuksia isojen investointien ansiosta. Asukasmääränkin uskotaan kipuavan yli 50 000 hengen vielä tällä vuosikymmenellä. Kokkolan rekrykampanjan katseet suunnattiin aluksi talviloman viettäjiin ja Lapin rinteiden laskettelijoihin tyyliin skimbaamalla Kokkolaan. Myöhemmin rekryä jatketaan mediassa ja vaikka missä. Eikä olisi pahitteeksi, että välillä käytäisiin Ruotsin puolella, jos vaikka sieltä löytyisi uusia osaajia Kokkolan ruotsia eli grundsprååtjia, ihmettelemään.

Nimittäin nyt on niin kova kisa osaajista, että se nostattaa jo maaotteluhenkeä molemmin puolin Pohjanmaan rannikkoa. Vastahan Ruotsin puolelta käytiin kutsumassa ihmisiä töihin Northvoltin akkutehtaalle Skellefteåhon. Sinne on avautumassa 2500 uutta työpaikkaa, ja tokihan suomalaisille duunareille laulettiin somasti seireenien kutsua ja kehuskeltiin ruotsalaista diskuteerausta. Kokkolassa on kovaa kemian osaamista ja uusia osaajia koulutetaan lisää. Siksi ei ollut yllätys, että verkot heitettiin vesille juuri täällä.

Ja on korvia ja skoonelaista vatkulia ( Copy right Raimo Häyrinen) tarjolla muuallakin. Saimme kuulla keskiviikkona, että ruotsalainen H2 Green Steel (H2GS AB) tekee vihreää terästehdasta Bodeniin Pohjois-Ruotsiin noin Kemin korkeudelle. Sinnekin luvataan keskipohjalaiselle hyvää tulevaisuutta sekä terästehtaan rakentamisessa että sen jälkeen suurella tehtaalla. Taustalla on sama sijoitusyhtiö Vargas kuten Skellefteån akkutehtaalla. Bodenin tehdas on yksi maailman ensimmäisiä vihreän teräksen tehtaita.

Mutta emmehän me tosissaan halua, että huikeat supisuomalaiset akkuosaajat pukevat ylleen sinikeltaiset haalarit. Olisiko siis syytä ryhtyä vastatoimiin. Lähteä merta edemmäs kalaan ja iskeä vielä paremmilla tarjouksilla sinikeltaisen bisneksen selustaan. Olisiko jopa syytä järjestää lahden toisella puolella vapaasti sovellettu 40-luvun tapainen maaottelumarssi Suomen lippujen heiluessa ja Det glider in -kappaleen soidessa.

Maaottelua työvoimasta ei käydä vain Ruotsin ja Suomen välillä. Siihen osallistuvat myös muut Euroopan vanhenevat kansat lähinnä kolmansien maiden kansalaisista. Kajaanin Otanmäessä tsekkiläinen Skoda houkuttelee hitsareita Filippiineiltä. Sievin metsurithan ovat jo Thaimaasta. Suomen metsät ja tehtaat kansainvälistyvät. Näin tapahtuu, tahtovat Suomen puolueet sitä eli eivät.

Luulenpa muuten, että Ruotsikin joutuu työllistämään tuhannet akkutehtaan työntekijät ja Kiirunan mainarit muualta kuin Suomesta. Eiväthän suomalaiset riitä edes härmäläisiin metallipajoihin ja verstaisiin. Maahanmuutto jatkuu voimakkaana. Silti se ei saa tarkoittaa työn rahallisen arvostuksen laskemista. Köyhyystutkija yliopistonrehtori Mikko Jakonen Jyväskylästä sanoo, että Suomessa on jo valmiiksi 200 000-400 000 ihmistä, jotka eivät ainakaan ajoittain tule palkallaan toimeen. Työssä käyvien köyhien ansiotason noston tulisi olla kaikkien puolueiden agendalla.