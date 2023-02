Katariina Porasen kolumni: Monen menestystarinan takana on kuuluisa kultalusikka, josta ei vain mainita

Valtio maksoi joulukuussa perheille poikkeuksellisesti kaksinkertaiset lapsilisät, joita kritisoitiin muun muassa siitä, että rahat menevät kuitenkin sijoituksiin tai säästöihin.

En tiedä muista, mutta aika kaukaisilta nämä sijoitustarinat kuulostavat tässä maakunnassa. Lapsilisien korotuksilla oli tarkoitus paikata sitä vajetta, jonka poikkeuksellisen kova inflaatio aiheutti lapsiperheiden kukkaroon. Monella taisikin käydä niin, että se mikä tuli, on jo mennyt sähköyhtiön, polttoaineen myyjän tai ruokakaupan kassaan.

Kerrottakoon tässä välissä, että yksilapsinen perhe saa lapsilisää Kelalta 94,88 euroa kuussa. Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan niin, että toisesta lapsesta saa 104,84, kolmannesta 133,79, neljännestä 163,24 ja viidennestä sekä jokaisesta tätä lasta seuraavasta lapsesta 182,69 euroa kuussa.

Tietynlaiset tarinat alkavat usein toistaa itseään ilman, että niitä varsinaisesti kyseenalaistetaan. Lapsilisäkeskustelussakin esiin noussut sijoittamisen harha on yksi ilmiöistä, jotka toimivat tällä tavalla.

Tämän tästä mediassakin nousee esille tarinoita, joissa yleensä varsin nuoret, parikymppiset ihmiset kertovat keksineensä keinon, jolla ovat pian taloudellisesti riippumattomia. Sijoittavat tietenkin.

Eihän siinä mitään, jokaisella saa olla omat tavoitteensa. Ilmiö vain vinksahtaa siinä kohtaa, kun tätä elämäntyyliä aletaan markkinoida sellaisena, johon jokaisella on mahdollisuus ja jota nuori menestyjä suosittelee kaikille, koska se on niin helppoa.

"Olisi kerrassaan typerää olla sijoittamatta."

Menestystarinaa kertoessa näyttää unohtuvan, että mikään sijoitettu raha ei synny tyhjästä. Rahaa pitää olla olemassa, jotta sitä voi sijoittaa. Nolla on nolla, vaikka sen korottaisi millä, eikä korkoa korolle -ilmiö toteudu nollan päälle.

Varsinaisen rahan lisäksi kyse on muustakin alkupääomasta: ajasta, apuvälineistä, sosiaalisista suhteista, turvaverkostosta.

Kenellä on aikaa tutkia sijoitusvinkkejä? Kenellä on tietoa saatavilla? Kenellä on netti, kenellä tietokone? Kenellä on vapaa-aikaa, kenellä tähän tarkoitukseen parhaiten sopivat sukulaiset ja ystävät?

Joillakin nuorilla on taustallaan vanhemmat, jotka antavat rahan lisäksi aikaansa – jakavat ohjeita sijoittamiseen, hoitavat tarvittaessa tulevat lapsenlapset ja kaiken päälle ehkä hankkivat suhteillaan työpaikankin lapselleen. Ehkä lapsen työpaikka on jo olemassa, jos perheellä on vaikkapa oma yritys.

Mutta miten ryhdyt oman elämäsi menestyjäksi ihan tuosta vain aloittamalla, jos aikasi kuluu palkkatyöhön, illat lasten hoitamiseen sekä arkisiin askareisiin ja yöt nukkumiseen, jotta voi aloittaa saman homman aamulla taas alusta?

Pienestä ponnistajiakin varmasti on, mutta on hyvä muistaa, että lähtökohdat ovat meillä kaikilla aina erilaiset – toisten tie vain on jo alkuvaiheessa sileämpi kuin toisten.