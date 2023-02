Analyysi: Vääntö venäläisten osallistumisesta olympialaisiin on jo alkanut, ja Suomen olympiakomitea on siinä vähemmistössä – Politiikalta ei vältytä, sillä pelissä on myös turvallisuus



1 Venäjän presidentti Vladimir Putin kantoi olympiatulta juhlaseremonioissa Moskovan Punaisella torilla lokakuussa 2012. Sotshissa Venäjällä helmikuussa 2014 pidetyt olympialaiset muistetaan siitä, että niiden päätteeksi Putin määräsi Venäjän asemiehet miehittämään Ukrainalta Krimin ja Donbasin alueita. Yuri Kochetkov Previous Next

Pariisin olympialaisten häämöttäessä puolentoista vuoden päässä kulisseissa käydään kiivasta keskustelua venäläis- ja valkovenäläisurheilijoiden osallistumisesta kansainvälisiin urheilukilpailuihin. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on esittänyt, että näiden maiden urheilijoiden osallistumista kokeiltaisiin Aasiassa käytävissä kilpailuissa ennen olympialaisia.