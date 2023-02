Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Pimeästä kohti valoa

★ ★ ★ ★

Räjähdysherkkä. Ohjaus Petra Lumioksa, 2023 Yle Areena ti 14.2.

If you jump out your window, I will break your fall. Näin laulaa 80-vuotias Velvet Underground -yhtyeen perustaja John Cale uudella levyllään Mercy. Ylen sarja Räjähdysherkkä näyttää, että lohduttavaa sanomaa kaipaavat nuoremmatkin. Olemme täällä toisiamme varten. Kovistakin paikoista selviytyy, kun muistamme olla armollisia toisillemme.

Meri on 16-vuotias lukiolainen, angstisen teinin kävelevä klisee. Minttu Halttula esittää päähenkilöä antaumuksellisesti. On näkemisen arvoista, kun synkäksi jähmettyneet kasvot sulavat hymyyn. Meri on ”räjähdysherkkä” nuori, joka ei ole löytänyt paikkaansa yhteisössä. Merin viha suuntautuu ulospäin. Koulun uusi oppilas, goottityttö Janita (Elsa Lagerfeldt), kääntää tuskansa sisäänpäin. Janita on itsetuhoinen, Meri uhka ympäristölleen. Kun viettää liikaa aikaa tietokoneen ääressä, voi saada selville vaikka pomminteko-ohjeet.

Tyttöjen välissä on Kristian (Pyry Rautiainen), sählyjoukkueen pudokas. Poikaan ihastunut Emil (Aron Syrjä) aloittaa somekiusaamisen saatuaan pakit. Tilanne riistäytyy käsistä. Kristian saa lohtua Merin ja Janitan seurasta. Joukossa tyhmyyskin tiivistyy. Kolmikko alkaa suunnitella kostoa.

Kun nimenä on Räjähdysherkkä ja teinit käsittelevät nitroglyseriiniä, on katsojan lupa odottaa paukahdusta eikä kitinää. Onneksi elämän väliintulo, joka kääntää tuhoisat ajatukset yhteistoiminnaksi ja pelastussuunnitelmaksi, on sarjassa lopulta kiinnostavampaa kuin räjähdysaineiden kanssa lotraaminen. Poukkoileva sarja on paikoin kömpelö, mutta aina sympaattinen. Ihan kuin sen nuoret päähenkilöt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Räjähdysherkkä on kotimainen vastine viime viikon Better Days – Suojelijalle. Sen kiusaamisen vastaisen sanoman takana olivat Kiinan viranomaiset. Räjähdysherkän yhteistyökumppani on Sekasin Kollektiivi, jonka muodostavat Suomen Mielenterveys ry MIELI, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja SOS-Lapsikylä.