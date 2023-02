Suomalainen osakeyhtiö haluaa solmia Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa vuoden mittaisen varaussopimuksen Kanäsin entisen öljysataman teollisuusalueesta. Vuoden sopimuksen turvin yhtiö tekee alueella selvityksiä siitä, vastaako Kanäs yhtiön tarpeita.

Uudenkaarlepyyn kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että yhtiö tutkii uuden teknologian mahdollisuuksia ja arvioi Kanäsia mielenkiintoisena alueena hyödyntää uutta teknologiaa teollisessa mittakaavassa.

Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Tiedot yrityksestä ovat kuitenkin tässä vaiheessa salaisia.

– Valitettavasti emme voi kertoa yrityksen nimeä nyt eikä kaupunginhallituksen kokouksen jälkeenkään. Nojaamme siihen, että kuntalaki antaa meille tässä mahdollisuuden pitää asia salassa niin kauan, että kyseinen yritys saa tehdä tutkimuksensa, Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtaja Martin Norrgård sanoo.

Hänen mukaansa yhtiö on viestittänyt, että heillä on tarkoitus kertoa asiasta keväällä tai kesällä, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Norrgård kuitenkin vahvistaa, että kyse on toimivasta suomalaisesta yrityksestä, jolla on "vähän isommat tahot" taustalla.

Yhtiön ja kaupungin tarkoituksena on tehdä pitempi vuokrasopimus myöhemmin, mikäli selvityksen tulokset osoittautuvat odotuksenmukaisiksi.

Kaupunginjohtaja Norrgårdin ehdotus kaupunginhallitukselle on, että se hyväksyy yhtiön kanssa sovitun vuoden mittaisen vuokrasopimuksen.

– Kanäsin teollisuusalue on ollut Uudenkaarlepyyn kaupungin käyttämätön resurssi jo jonkin aikaa. Viimeisen vuoden aikana on käyty useita neuvotteluja eri yhtiöiden kanssa. Sopimus tarjoaa kaupungille vuokratuloja vuodeksi, mutta suurin toivo tässä on, että voimme myöhemmin tehdä pidemmän vuokrasopimuksen. Tämä tarjoaisi kaupungille mahdollisuuden kasvuun ja toisi alueelle huippuosaamista, Martin Norrgård sanoo tiedotteessa.

– Yhtiö on vakavasti otettava toimija, jolla on mahdollisuuksia luoda alueelle jotain suurempaa tulevaisuudessa. Näemme heidät erinomaisena vuokralaisena Kanäsille, Norrgård sanoo.