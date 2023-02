Pääkirjoitus: Vaalien lähestyessä ehdokkaat lähtevät liikkeelle – Vaalitapahtumia on luvassa runsaasti

Seuraavien 50 päivän aikana on odotettavissa, että valtakunnan tason poliitikot ovat lisänneet kalentereihinsa pistäytymisiä maakunnissa.

Jo viime vuoden puolelta käsin on nähty, että eduskuntavaalien lähestyminen on saanut ehdokkaat tarttumaan kyniinsä ja tarjoamaan mielipidekirjoituksia julkaistaviksi. Ehdokkaille vaalikoneita on jo auennut täytettäväksi ja vaalipaneelit ovat valmisteilla.

Puolueiden kannatuksessa (Yle 2.2.) kokoomus pitää kärkisijaa (21,6 %), vaikka senkin kannatus on hiukan laskenut. sosialidemokraattien (19,1 %) ja perussuomalaisten (18,4 %) ero kaventui ja keskusta (10,1 %) jäi jo muutamalla kymmenyksellä vihreiden (10,3 %) taakse kannatusmittauksessa. Valtakunnalliset kannatuslukemat ovat kuitenkin vaalipiireittäin tyystin erilaiset vaalipäivänä ja vain oman vaalipiirin äärillä mennään eduskuntaan.

Ehdokkaat ovat yksi kerrallaan käynnistelleet vaalikampanjoitaan, ja seuraavina viikkoina koneistojen on syytä pyöriä täydellä teholla. Paikallisten vetoavuiksi tapahtumiin on tullut valtakunnan tason ehdokkaita yksi kerrallaan. Äänikuninkaallisten paikat ovat muiden kansanedustajapaikkojen ohella nyt jaossa.

Keskustalaisista ehdokkaista yksikään ei noussut ääniharavaksi Vaasan vaalipiiristä yli kymmenellä tuhannella äänellä, vaan läpimenijöillä äänimäärä oli viidentuhannen ja kuudentuhannen välillä. Mika Lintilän ministerivastuu tulee näkymään äänimäärässä, mutta riittääkö se viisinumeroiseksi? Oulun vaalipiirin viime vuoden äänikuningas Juha Sipilä ei lähde ehdolle ja muiden keskustalaisten äänimäärät pohjoisemmassakin olivat tasaiset.

Perussuomalaisten äänikuningas muistetaan. Mauri Peltokankaan näyttävä läpimeno oli suorastaan historiallinen. Peltokangas sai ääniä tasaisesti koko vaalipiirin alueelta, ja vastaavan tempun tekeminen vaatii näissäkin vaaleissa avukseen some-näkyvyyden. Peltokankaalla jo sellainen on.

Tulevana viikonloppuna liikkeellä on ainakin kokoomuksen ehdokkaat Vaasan vaalipiirin suurimmissa kaupungeissa. Perussuomalaisten teltat ovat kiertäneet viikonloppuisin jo usean viikon ajan kauppojen pihoilla, jatkuen tulevana ja keskustan ehdokkaat keräävät yleisönsä keskustelutilaisuuksiin. Liikkeellä teltoillaan ovat myös demarit.

Ehdokkaat ansaitsevat tapahtumiinsa mielipiteitä myös omien kupliensa ulkopuolelta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.