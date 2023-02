Jan-Ove Nymanin mielipidekirjoitus: Lunastuslaki mahdollistaa Fingridille laillisen ryöstön – Ja se jatkuu kunnes lainsäädäntöä saadaan muutettua

Sähköjärjestelmä on ennennäkemättömän murroksen keskellä. Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sähkön tuotantorakenteen muuttuessa vähäpäästöisemmäksi joutuu sähkönjakelu uusien haasteiden eteen – mukaan lukien Fingridin ylläpitämä kantaverkko.

Linjarakentamisen volyymi ja rakentamisvauhti ovat ennennäkemättömiä. Maanomistajien oikeudet sekä maa- ja metsätalouden harjoittaminen ovat muutoksen suurimpina kärsijöinä.

Valtio omistaa Fingridistä suoraan 28,24 % ja huoltovarmuuskeskus 24,9 %, eli valtiotaustaisten osuus hiukan yli 50 %. Yhtiön tehtävä on turvata sähkön saatavuus koko maassa. Maanlaajuisen kantaverkon kautta kulkee noin 77 prosenttia kaikesta Suomessa siirretystä sähköstä.

Tätä tehtävää tehdessään yhtiö teki 210,8 miljoonan euron tuloksen vuonna 2021. Fingridin kantaverkkoon kuulu noin 14 400 km voimajohtoja. Tämä tarkoittaa, että yhtiö teki noin 14 639 euroa tulosta joka johtokilometriä kohden, eli 1 464 e/100 m.

Fingridin on vahvistettava kantaverkkoaan, jotta se voi vastaanottaa rakentuvan tuulienergian. Rakentaminen on kiivaimmillaan seuraavat kymmenen vuotta, jotta Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Sähkölinjoja varten maapohja pakkolunastetaan. Lunastuskorvaus ei kuitenkaan vastaa koettuja menetyksiä vaan laki mahdollistaa tämän laillisen ryöstön.

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa, jossa kvartaali on 25 vuotta. Metsä hankitaan, jotta siitä olisi vuosittaisia tuloja elämiseen. Pakolla otettavan maan lunastuskorvauksen tulisikin olla runsaskätisempi korvatakseen sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, jossa osan kansalaisista oikeuksia poljetaan yleisen edun nimissä. Esim. Vuosittainen metsätalouden tai peltoviljelyn tuottoa vastaava vuokrasumma linjan alle jäävästä maasta olisi kohtuullinen lisä.

Valtion omistajaohjaus Fingridissä tapahtuu yhtiökokouksen kautta ja sen kautta, että laaditaan lait ja asetukset, joiden puitteessa toimitaan. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiavirasto vastaavat käytännössä yhtiön toiminnan valvonnasta. Fingrid ei voi toimia niiden ohi, vaikka oikeudenmukaisen maanomistajakorvauksen maksaminen olisi taloudellisesti mahdollista. Valtion yhtiö tulee siis harjoittamaan tätä laillista ryöstöä, kunnes lainsäädäntöä saadaan muutettua.

Tätä laillista ryöstöä toteutetaan tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, kun Fingrid suunnittelee uutta voimajohtolinjaa välillä Jylkkä–Alajärvi. Siellä voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin metsätalousalueelle ja maaseudulle, ja vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja maankäyttöön ovat kiistattomat.

Useammassa uudessa tuulivoimapuistohankkeessa on päästy sopimuksiin, joissa tuulivoimapuistojen siirtolinjojen osalta maksetaan samaa vuosivuokrakorvausta kuin tuulivoimapuistoalueella. Yksityisellä sektorilla on siis päästy kelpo korvauksiin ja lunastuslakia ei enää sovelleta.

Fingrid Oyj:n osalta tällainen toiminta ei siis ole mahdollista. Tällä hetkellä korvausmenettely huomioi maan tämänhetkisen arvon. Lunastuskorvauksen myötä maanomistaja luopuu pysyvästi sekä nykyisistä että tulevista mahdollisuuksistaan hyödyntää omistamaansa maata.

Voimajohdon elinkaari on huomattavan pitkä, noin sata vuotta. Käytännössä vaikutukset maanomistajan näkökulmasta ovat siis pysyviä. Nykytilanteessa ei huomioida metsätalouden uusia ansaintamahdollisuuksia kuten esimerkiksi hiilikompensaatiota.

Käyttöoikeuden lunastukset toteutetaan poikkeuksetta vastoin maanomistajan tahtoa. Näin ollen maksettavien lunastuskorvausten vertaaminen markkinaehtoisesti ja vapaaehtoisesti toteutuneisiin tilakauppoihin ei vastaa maanomistajien näkemystä oikeudenmukaisesta korvauksesta.

Tulevien päättäjien tulisi korjata tämä epäkohta. Lunastuslaki pitää uudistaa. Lunastuslain uudistus on ollut useamman hallituksen työlistalla, mutta lakia ei ole kyetty muuttamaan. Syötän nyt pallon teille kansanedustajaehdokkaille ja toivon, että saatte kuljetettua sen maaliin.

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja

MTK Keski-Pohjanmaa