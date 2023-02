Juha Savela ruotii kolumnissaan KPV:n päätöstä venäläispelaajan sopimuksesta: "KPV:n päätöksestä tulee ennakkotapaus, joka todennäköisesti herättää myös valtakunnallista huomiota"

Vaikean ja monisyisen valinnan edessä on KPV:n hallitus, kun se päättää miten toimia Ykkösen edustusjoukkueen testissä olevan venäläisen Jevgeni Bashkirovin suhteen. Mahdollisen sopimuksen syntyminen ei ole kiinni pelkästään Bashkirovin pelitaidoista tai muista tavanomaisista sopimusehdoista. Ei tietenkään ole tässä maailmantilanteessa.

Sen on Bashkirov itsekin saanut huomata, kun pelipaikkaa ei ole muualta Euroopasta löytynyt. Sitä ei ole löytynyt, vaikka Bashkirov on venäläisurheilijaksi poikkeuksellisen suoraan julkisesti tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Voi hyvin uskoa, että Bashkirovin kommenttien jälkeen hänellä ei ole tulevaisuutta Venäjällä. Lähipäivät näyttävät, löytyykö Bashkiroville tulevaisuutta jalkapalloilijana Suomessa ja Kokkolassa.

Kärjistetysti sanoen mielipide täyttää kriteerit, kansalaisuus ei. Se on kysymys, joka KPV:n hallituksen pitää ratkaista.

Mutta asiassa on monta muutakin puolta, joita KPV:n hallitus joutuu puntaroimaan. On pelaajan näkökulma, on seuran näkökulma ja eri sidosryhmien näkökulma asian moraalista puolta unohtamatta. Asia varmasti jakaa myös seuran kannattajien mielipiteet. On kannattajia, jotka ajattelevat seuraa vain pelikentillä ja periaatteessa hyväksyvät kaiken "tarkoitus pyhittää keinot" -periaatteella. Ja on kannattajia, jotka eivät voi venäläispelaajan hankintaa tässä maailmantilanteessa hyväksyä.

On myös yhteistyökumppaneiden näkökulma. Tänä aikana yhä useampi yritys miettii myös imagokysymyksiä ja mahdollisia mainehaittoja. Tässäkin suhteessa mielipiteet jakautuvat. KPV:n hallitus joutuu miettimään, pysyvätkö yhteistyökumppanit mukana, jos sopimus tehdään. Miettiä pitää myös sitä, vaikeuttaako mahdollinen sopimus uusien yhteistyökumppaneiden hankintaa.

Rikkana rokassa on myös julkinen keskustelu. Kun venäläispelaajia ei juurikaan ole viimeisen vuoden aikana Suomeen hankittu – ja kuinka vähän heitä ylipäätään täällä tällä hetkellä on – KPV:n päätöksestä tulee ennakkotapaus, joka todennäköisesti herättää myös valtakunnallista huomiota. Sitä tulee niin perinteisen kuin sosiaalisen median kanavilta. Siinä keskustelussa seuran on oltava valmis perustelemaan kantansa.

Kansainvälinen urheiluliike on tähän asti yhtenäisenä rintamana vastatoimena sulkenut Venäjän ja Valko-Venäjän ulkopuolelle. Muutamia poikkeuksia – esimerkiksi NHL – on, mutta tähän asti rintama on pitänyt. Tosin viime viikkoina on herännyt keskustelua mm. KOK:ssa siitä, pitäisikö venäläisurheilijat päästää ns. neutraalin lipun alla kisoihin. Rintaman murtuminen varmasti sopisi Venäjälle muissakin lajeissa kuin nyrkkeilyssä.

Lisäksi kaiken keskellä on syytä pitää mielessä, mikä on boikottien juurisyy. Se on Venäjän viime helmikuussa aloittama sota Ukrainassa ja kaikki siitä seurannut inhimillinen kärsimys. Sitä ei pidä unohtaa.