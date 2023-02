Esa Nieminen on laskenut Kokkolan valtuutettujen poissaoloprosentteja ja kysyy mielipidekirjoituksessa, mikä on äänestäjän kuluttajan suoja, kun kuntapoliitikko valitaan eduskuntaan

Kokoomuksen valtuutettu Anna Nurmi-Lehto on ollut eniten poissa Kokkolan kaupunginvaltuustosta viime kunnallisvaalin jälkeen. Poissaoloja on 6 kaikkiaan 14 kokouksesta, poissaoloprosentti 43.

Seuraavaksi eniten poissa ovat olleet Perussuomalaisten Mauri Peltokangas (valtuuston 2. varapuheenjohtaja) sekä Perussuomalaisten Timo Sillanpää, kumpikin 4 kertaa, poissaoloprosentti 29. 4 poissaoloa on myös Vihreiden Faisa Eggellä.

3 poissaoloa on RKP:n Margita Lukkarisella. Viidellä valtuutetulla on 2 ja 11:llä valtuutetulla 1 poissaolo. Yli puolet 22-jäsenisestä valtuustosta on ollut paikalla joka kokouksessa.

Kokkolan kaupunginhallitus on puolestaan pitänyt 44 kokousta vuoden 2022 loppuun mennessä. Puhe- ja läsnäolo-oikeudella kokouksiin osallistuva valtuuston 2. varapuheenjohtaja kansanedustaja Mauri Peltokangas on ollut poissa 22 kertaa eli puolet hallituksen kokouksista. Väliin ovat jääneet muun muassa viime syksyn hallituksen talousarviokokoukset.

10 kokousta (poissaoloprosentti 23) on ollut poissa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Timo Sillanpää Perussuomalaisista. 6 poissaoloa SDP:n Emilia Teerikankaalla ja 5 poissaoloa saman puolueen Mauri Lahdella.

Kaikkiin kokouksiin ovat osallistuneet Keskustan Sari Innanen, Vasemmistoliiton Virpi Karhu, Perussuomalaisten Minna Koskela, Kristillisten Mauri Salo ja RKP:n Marlén Timonen.

Kansanedustaja Peltokangas on ollut poissa valtuusto ja -hallituksen kokouksista yhteensä 26 kertaa 58:sta (poissaoloprosentti 45).

Olen laskenut poissaoloksi, mikäli edustaja on ollut poissa yli puolet kokouksen kestosta. Kokoustiedot olen kerännyt Kokkolan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoista 16.8.2021 – 30.12.2022.

Ennen aluevaaleja keskusteltiin siitä, voiko kansanedustaja olla samalla kertaa kolmella mandaatilla: kaupunginvaltuustossa, aluehallinnossa ja kansanedustajana. Riittääkö heillä aika kaikkiin tehtäviin?

Kansanedustaja Mauri Peltokankaalla on joko muita (tärkeämpiä?) kokouksia kaupungin- tai aluevaltuustojen kanssa samaan aikaan tai sitten hän ei jaksa paneutua näihin kokouksiin. Sama tilanne on usealla muullakin läänin kansanedustajalla.

Mutta ehdokkaaksi on mentävä, kun puolue haluaa kansanedustajat äänien houkuttelemiseksi listoille. Viime aluevaaleissa peräti 111 kansanedustaja, 6 ministeriä ja 6 puoluejohtajaa oli ehdokkaina.

Olisiko kansanedustaehdokkailta pyydettävä tieto siitä, aikovatko he jättää joko aluehallinnon tai kunnanhallinnon väliin tultuaan valituksi kansanedustajaksi? Äänestäjillä olisi syytä olla jokin kuluttajansuoja ääntä antaessaan.

Esa Nieminen

valtiotieteiden maisteri

Seinäjoki