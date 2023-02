Tiina Ruotsala ei voi ymmärtää Kokkolan kaupunginteatterin päätöstä jättää keväältä koko perheen esitys pois: "Esitys on aina kohonnut kevään katsotuimpiin ja sitä on osattu odottaa."

Kokkolan kaupunginteatteri on perunut tämän kevään ohjelmistostaan jo kaksi esitystä. Ensin peruttiin Pohjalaisia tuotannollisiin syihin vedoten ja viime viikolla Tammen kultaiset sadut -lastenesitys. Kuulostaa ihan siltä, että rahat on loppu.

Kysytään asiaa teatterilta.

Kokkolan kaupunginteatterin johtaja Juha Luukkonen ja teatterin talous- ja hallintojohtaja Mia Gustafsson ovat molemmat tällä hetkellä työlomalla, joten he eivät ole vastaamassa kysymyksiin. Teatterin hallituksen puheenjohtaja Timo Virolainen ei halunnut tammikuussa tarkemmin kommentoida Pohjalaisten perumista Keskipohjanmaa-lehdelle. Lastenesityksen peruuntumiseen hän ei enää vastaa, vaan asiaa saa selvitellä hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas. Hänen mukaansa tuotannossa oli sellaisia haasteita, joita ei voitu nyt juuri ratkaista.

Kylläpä valaisi tilannetta...

Kun teatterin johto on kykenemätön selvittämään, missä verovaroin pyöritetyssä laitoksessa oikein mennään, eikä hallituskaan saa juuri mitään suustaan ulos, niin kommentoin asiaa teatterin kävijänä ja kokkolalaisena veronmaksajana.

Teatterin meininki sapettaa.

Viime kevään katsotuin esitys oli Koiramäen Suomen historia, jonka näki noin 2100 katsojaa. Vuoden 2021 lastenesityksen tuhosi korona, mutta vuoden 2020 toiseksi katsotuin oli Supermarsu runsaalla 2700 katsojalla. Keväällä 2018 katsotuin esitys oli Aladdin ja ihmeellinen lamppu runsaalla 3 800 katsojalla, jne.

Se, että Kokkolan kaupunginteatterissa, lasten ja nuorten kaupungissa, ei esitetä omaa koko perheen näytelmää tänä keväänä, eikä koko vuonna, on häpeä. Teatteri on laistanut velvollisuutensa tuottaa esityksiä kaikenikäisille katsojille. Se ei ole satsannut esitykseen, joka vuosi vuoden jälkeen kerää katsomot täyteen eli tuo teatterille myös lipputuloja. Osa maakunnan kouluista on joka kevät suunnannut luokkaretkensä teatteriin. Perheille esitykset ovat olleet kevään odotettu tapahtuma. Teatteri on kasvattanut samalla itselleen uutta yleisöä.

En hyväksy puolusteluksi, että viime syksynä teatterissa vieraili Turun linnateatterin Tatu ja Patu. Tämä ei todellakaan riitä! Meidän omassa teatterissa on huippuhenkilökunta tuottamaan ihan oman esityksen suurelle näyttämölle.

Teatterilta on kantautunut pitkin vuotta työntekijöiden huoli laitoksen ilmapiiristä. "Kuka vastaa, minä en ainakaan", huudahti Putous-sarjan sketsihahmo taannoin. Kokkolassa kyse ei ole sketsistä, mutta kuka valvoo ja vastaa teatterin toiminnasta?