Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen miehen, joka teurasti julmasti yli 2 000 lammasta

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen miehen, joka teurasti yli 2 000 lammasta julmalla ja raa'alla tavalla.

Oikeuden mukaan mies viilsi lampaiden kurkut auki ja valutti niiden veret niin, että eläimiä ei ollut tainnutettu lainkaan tai ei ainakaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ilman tainnutusta tehtävä verenlasku aiheuttaa eläimelle erittäin suurta kipua, tuskaa ja kärsimystä. Eläin ei menetä tajuntaansa välittömästi viillon jälkeen ja kuolee lopulta verenhukkaan.

Mies myi lihat muslimien uskonnollisten sääntöjen mukaan teurastettuna halal-lihana. Osalle ostajista mies oli videoinut teurastuksen tämän todistaakseen.

–Rikos on ollut erityisen raaka ja julma ja kysymys on huomattavan suuresta määrästä eläimistä. (Mies) on tavoitellut taloudellista hyötyä myymällä teurastamansa lihaa eteenpäin. (Mies) on tiennyt, että hänen käyttämänsä lopetustapa on edistänyt lihan markkinointia, minkä videot ovat todistaneet, tuomiossa sanottiin.

Oikeuden mukaan mies jatkoi rikollista toimintaansa pitkään, vuodesta 2003 vuoteen 2020.

Suomessa eläinten teurastaminen uskonnollisista syistä niin, että eläimen verenlasku aloitetaan samanaikaisesti sen tainnuttamisen kanssa, on sallittu teurastamossa tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Teurastamon ulkopuolella, kuten maatiloilla tai muissa yksityisissä kiinteistöissä, lampaiden teurastus on sallittua ainoastaan siten, että lammas tainnutetaan ennen verenlaskua jollakin sallitulla menetelmällä.

Kuljetti lihoja pitkiä matkoja ilman kylmäkuljetuslaitteistoa

Oikeuden mukaan mies myös myi lihaa niin, että terveysturvallisuus vaarantui, sekä hävitti teurasjätteitä maastoon.

Oikeuden mukaan mies laiminlöi täysin siitä huolehtimisen, että hänen elintarvikkeeksi myymänsä tai välittämänsä liha oli lainsäädännön edellyttämällä tavalla tarkastettua. Teurastukseen käytetyillä tiloilla ei ollut laitoshyväksyntää teurastustoimintaan ja tavat, joilla mies pakkasi elintarvikkeet ja kuljetti niitä pitkiäkin matkoja ostajille, vaaransivat niiden hyvän hygieenisen laadun, oikeus katsoi.

–Teurastuksen yhteydessä (mies) on paloitellut eläinten ruhot ja sen jälkeen pakannut lihat muovipusseihin, banaanilaatikoihin tms. pakkauksiin. Sen jälkeen (mies) on kuljettanut lihat käytössään olleella ajoneuvolla ostajille mm. Pohjanmaan maakunnan alueelle ja myynyt tai muuten luovuttanut lihat elintarvikkeina käytettäviksi. Kuljetukseen käytetyissä autoissa ei ole ollut kylmäkuljetuslaitteistoa, syytteessä sanottiin.

Oikeuden mukaan miehen menettely oli omiaan aiheuttamaan sen, että erilaisia taudinaiheuttajia oli päässyt siirtymään elintarvikkeeksi tarkoitettuun lihaan ja lisääntymään siinä.

Mies kertoi tainnuttaneensa eläimet vasaralla tai kirveellä

Mies oli muuttanut Irakista Suomeen vuonna 2001. Hän kertoi ryhtyneensä alun perin teurastamaan lampaita siksi, ettei tuoretta lampaanlihaa ollut kaupassa saatavilla. Hän kiisti, että toiminnan varsinainen motiivi olisi ollut taloudellisen hyödyn saaminen.

Oman kertomansa mukaan hän oli tainnuttanut eläimet iskemällä niitä päähän vasaralla tai kirveellä. Asiantuntijalausunnon mukaan täyskasvuisten lampaiden kohdalla tällaisessa tainnutustavassa on suuri riski, ettei isku tainnuta eläintä, vaan aiheuttaa ainoastaan lisäkärsimystä ja -kipua.

Käräjäoikeus tuomitsi tekijän terveysrikoksesta, rikoksesta joka täyttää eläinsuojelurikoksen ja törkeän eläinsuojelurikoksen, ympäristön turmelemisesta, rekisterimerkintärikoksesta ja veropetoksesta yhteensä kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan valtiolle rikoksen aiheuttamana taloudellisena hyötynä runsaat 60 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi hänet myös tuotantoeläimiä koskevaan pysyvään eläintenpitokieltoon.

–Tekoaika on ollut hyvin pitkä, ja eläinten määrä on ollut huomattavan suuri. Tekijän menettely ei ole johtunut siitä, että hän olisi laiminlyönyt hoitaa eläimiä ja siten aiheuttanut niille kärsimystä, vaan hän on tietoisesti lopettanut ja teurastanut eläimet tavalla, joka on aiheuttanut eläimille huomattavaa tuskaa ja kärsimystä. Hän on tehnyt tämän taloudellista hyötyä tavoitellen. Tekoa voidaan siten pitää hyvin vahingollisena ja syyllisyyttä erittäin suurena, oikeus katsoi.

Miehen lisäksi käräjäoikeus tuomitsi lievempiin rangaistuksiin useita ihmisiä. Osa heistä on lammastilallisia, jotka olivat antaneet tuomitun tehdä teurastuksiaan tiloillaan.

