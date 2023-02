"Koulu on jätetty tilaan, kuin olisi sotaan jouduttu lähtemään (kaikki käyttökelpoinen, hyväkin, ja puhdistettavissa oleva materiaali, on jätetty niille sijoilleen)", yhdessä kannanotossa kirjoitetaan. Tämä kuva on otettu Oksakosken koululta viime keväänä.

Maija Ahonen