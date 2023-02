Pääkirjoitus: Liikkuva lapsi vai virheetön nurmi? – Aikuisilla on suunnaton vastuu siinä, miten aktiivinen elämä lapsille ja nuorille mahdollistetaan

Valtakunnallisen peruskoululaisten Move!-liikuntatestin tuloksen voi karkeasti yleistää näin: Jokaisessa 20 oppilaan luokassa kahdeksalla oppilaalla on niin heikko fyysinen kunto, että se nakertaa heidän hyvinvointiaan ja kuluttaa terveyttä. Move!-mittaukset tehtiin viime syksyn aikana liikuntatunneilla yhteensä 107 000:lle peruskoulun 5. ja 8. luokan oppilaalle, ja tulosta on nyt pureskeltu alkuvuoden ajan.

Tulos oli huolestuttava mutta ei yllättävä. Move!-kuntotestejä on tehty peruskoulussa vuodesta 2016, ja kerta toisensa jälkeen niiden julkaisua on höystänyt huolipuhe: Liian moni lapsi ja nuori liikkuu liian vähän, ja siksi fyysinen kunto on niin heikko, etteivät voimat riitä tavallisesta arjesta selviämiseen.

Huomion arvoista on, että tuloksissa on merkittävää vaihtelua eri paikkakuntien välillä. Mikä vaihtelun aiheuttaa? Erot liikuntapaikoissa, toimintatavoissa vai ehkä nuorisokulttuurissa? Stereotypia kalpeasta, hintelästä kaupunkilaisnuoresta ja riuskasta, reippaasta maalaisserkusta ei pidä enää paikkaansa, sillä nuorten fyysinen kunto on kaupunkimaisilla alueilla parempi kuin maaseutupaikkakunnilla.

Keskipohjanmaan ilmestymisalueen kunnista erityisesti Alavieskassa, Haapavedellä, Kärsämäellä, Merijärvellä, Perhossa ja Pyhäjärvellä on kuntapäättäjillä vakavan pohdinnan paikka. Näissä kunnissa puolella tai useammallakin nuorella testitulos kertoi heikosta fyysisestä toimintakyvystä. Mitä päättäjät sitten voivat paikallisesti tehdä lasten ja nuorten liikkumisen ja sitä myötä hyvinvoinnin parantamiseksi? Viime kädessähän kyse on yksilön omista, päivittäin kymmeniä kertoja toistuvista valinnoista aktiivisuuden ja istuskelun välillä. Silti varsinkin lasten ja nuorten kohdalla aikuisilla on suunnaton vastuu siinä, mitä mahdollistetaan ja mihin ohjataan.

Keski-Pohjanmaan Liikunnan eli Keplin aluejohtaja Kalle Lassila pohtii Keskipohjanmaan nettisivuilla kevään aikana julkaistavassa videoblogissa, miten maakunnassa saataisiin lisättyä liikettä, liikkumista ja aktiivista elämäntapaa. Hänen mielestään kaikessa päätöksenteossa pitäisi ottaa huomioon, miten päätös vaikuttaa ihmisten liikkumiseen tai liikkumattomuuteen.

Tällä viikolla julkaistussa sarjan kolmannessa jaksossa Lassila nostaa esille oudon mutta valitettavan yleisen ilmiön: liikuntapaikat, jotka pysyvät briljantissa kunnossa siksi, että niitä ei saa käyttää. "Liikkuva lapsi on tärkeämpi kuin virheetön nurmi", Lassila toteaa asian, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys mutta ei valitettavasti ole.

