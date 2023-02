Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite uudistaa brändinsä houkuttelemaan muun muassa työntekijöitä – "Hyvin voimme" tarkoittaa kahta asiaa



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten brändiuudistus on valmistunut. Työtä on tehty viime syksystä lähtien. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa Soiten tunnettavuutta.