Evijärven kunnanvaltuusto erotti koko teknisen lautakunnan, taustalla yhden luottamushenkilön käytös

Evijärven kunnanvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan erottaa kunnan teknisen lautakunnan kaikki seitsemän jäsentä. Samaisessa kokouksessa lautakuntaan valittiin uudet jäsenet varajäsenineen.

Lopulta vain yksi teknisen lautakunnan jäsenistä vaihtui. Päätös tehtiin yksimielisesti.

Evijärvellä asetettiin marraskuussa tilapäinen valiokunta selvittämään teknisen lautakunnan toimintakykyä, asemaa ja luottamusta. Valiokunta esitti erottamisratkaisua valtuustolle sen jälkeen, kun valiokunnan raportti valmistui tammikuun lopulla.

Ylen mukaan raportista selviää, että luottamus viranhaltijoiden ja joidenkin luottamushenkilöiden välillä on ollut poikkeuksellisen heikkoa. Operatiiviseen toimintaan on puututtu toistuvasti ja asiattomasti. Raportin mukaan tilanne vaarantaa kunnan päätöksentekokykyä. Lisäksi on esiintynyt kiusaamista.

Valiokunnan puheenjohtaja, valtuutettu Pertti Vesala (kesk.) kertoi Ylen haastattelussa, että kyse on yhdestä luottamushenkilöstä lautakunnassa.

Vaikka kyse olisi vain yhden jäsenen vaihtamisesta, lain mukaan yksittäisiä lautakunnan jäseniä ei voi erottaa, vaan koko lautakunta on erotettava.

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, valtuutettu Jarkko Pahkakangas (kok.) oli ainoa, jota ei enää ehdotettu lautakunnan jäseneksi. Pahkakankaan nimi nousi esiin myös valiokunnan raportissa.

Kunnanvaltuusto valitsi Pahkakankaan tilalle Pauli Hanhikosken.