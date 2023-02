Pääkirjoitus: Paineita kohti heinäkuista Vilnaa – Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä jarruttavilla Turkilla ja Unkarilla omat poliittiset tavoitteensa

Suomen ja Ruotsin ratifioiminen puolustusliitto Naton täysjäseniksi on kiinni muutamasta jäsenestä. Jäsenmaista 28 on uudet hakijat hyväksyneet, kaksi on vielä jäljellä. Turkki ja Unkari.

Molemmilla on omia poliittisia tavoitteita EU:ta ja Natoa kohtaan, joiden saavuttamiseksi Suomen ja Ruotsin Nato-sopimuksen ratifiointia jarrutetaan.

Tiistaina Brysselissä olivat koolla Nato-maiden puolustusministerit sekä myös Suomen, Ruotsin ja Ukrainan puolustusministerit. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin viesti kokouksesta oli, että Suomen ja Ruotsin hyväksyminen Natoon samaan aikaan ei ole olennaista, vaan se, että maat ratifioidaan Natoon mahdollisimman nopeasti.

Puheenvuorojen perusteella suuria toiveita rakennetaan heinäkuulle, jolloin Liettuan Vilnassa järjestetään Naton huippukokous. Virkaatekevä puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kommentoi kokouksesta Lännen Medialle, että hän pitää tärkeänä Suomen ja Ruotsin täysjäsenyyttä Natossa ennen Vilnan kokousta. Samaa totesi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.): "Asiat ovat Turkin pöydällä ja tähdätään, että Vilnassa molemmat ovat Naton jäseniä".

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poikkiteloin olevien Unkarin ja Turkin kanssa keskustellaan sopimuksen ratifioinnista monella rintamalla. On kohtuutonta, että näennäisdemokratiassa elävien valtioiden kontolla on kahden hyvinvointivaltion puolustuspoliittiset asiat.

Millainen keskustelija on sitten kriisi? Turkin kohdalla viime viikolla tapahtui maanjäristys. Pahoin vaurioituneella alueella asuu 13 miljoonaa turkkilaista, mikä on 15 prosenttia maan väestöstä. Maanjäristysalueelle on julistettu hätätila. Samaan aikaan hätätilan kanssa Turkki valmistautuu vaaleihin, jossa vuodesta 2014 lähtien Turkin presidenttinä toiminut Recep Tayyip Erdogan hakee jatkokautta. Julistettu hätätila voisi olla vain syy vaalien siirtoon.

Vaikka Nato ja sinne mielivät Suomi ja Ruotsi neuvottelevat monella rintamalla sopimuksen ratifioinnista Turkin ja Unkarin kanssa, on selvää, kenen kanssa vastapuolet pitävät yhteyttä auki. Sen, jonka kanssa Suomella on 1343,6 kilometriä yhteistä rajaa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.