Pääkirjoitus: Vanhat lukijakirjeet nousevat esiin kansalliskirjastosta – Ilman hakutoimintoa mittavakin digiarkisto on arvoton

Vuonna 1848 kokkolalainen apteekkari Gustaf Libeck kuoli ja hänen perinnöstään kustannettiin "Kokkolan köyhille erinäinen lasaretti 15 sängyllä". Perintöä jaettiin myös kokkolalaisille köyhille pojille ja kirjasto lahjoitettiin Vaasan lukiolle. Tämä lukijalta tullut tiedonmuru julkaistiin Suomettaressa.

Tavalliset kansalaiset innostuivat pian ensimmäisten lehtien perustamisen jälkeen lähettämään sanomalehtiin kirjeitä, joissa kerrottiin paikallisista tapahtumista ja maailman menosta.

Ilman kirjeitä emme tietäisi, että 1.4.1883 järisi maa Ylivieskassa. Ensin kuului kohinaa ja sitten huoneet tärisivät. Maanjäristys oli kuitenkin pian ohi. Kirjeet lehden toimituksiin olivat satunnaisia ja kuin mielipidepalstan tai paikallislehtien verkoston edeltäjä. Lukijamateriaali saattoi olla mitä tahansa, kuten Oulun Wiikko-sanomissa joulukuussa 1853, kun kerrottiin kaupungin lähellä olleesta käärmekeskittymästä. Miehet eri kansankerroksista riensivät kuokkien, pyssyjen ja seivästen kanssa lahtaamaan kaikkiaan 420 käärmettä. Tai näin lehti lukijakirjeensä perusteella kertoo.

Kansalliskirjaston digipalvelu on ollut mitä mielenkiintoisin aikaisemminkin, mutta nyt hakuominaisuus on laajentunut avoimesti käytössä olevaan Translocalis -tietokantaan, joka nostaa esiin vuoteen 1885 mennessä julkaistut eri paikkakuntia koskevat lukijakirjeet. Tietokannasta löytyy lehtileikkeinä 72 000 lehdistölle lähetettyä lukijakirjettä.

Ilman todella toimivaa hakumahdollisuutta ja luokitteluja miljoonien sivujen digitaaliset arkistot ovat käytännössä käyttökelvottomia. Tehokas hakutoiminto saattaa kuitenkin tarjota todellisia yllätyksiä.

Kansalliskirjastosta löytyy vaiettuja tarinoita. Omien edesmenneiden sukulaisten historiasta saattaa paljastua yllättäviä tekoja, kun nimiä käyttää hakukriteerinä. Paikkakuntaa hakiessa on myös helppo löytää mielenkiintoisia tiedonmurusia.

Nimien julkaisujen seurauksista ei 1800-luvun lehdistössä ajateltu. Ensimmäinen etikettisääntö Suomen Sanomalehtimiehille hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa vuonna 1957 ja sittemmin sanomalehtimiesten herrakerhon sekä lehtimiehen ohjeiden tilalle tuli nykyiset Journalistin ohjeet. Näiden ohjeiden päivitystyöhön on nyt ryhdytty.

Tällä hetkellä kansalliskirjaston digipalvelussa on kerättynä 25 miljoonan sivun digipalvelu, joka on vapaasti käytössä. Suomenkielisten arkistojen osalta sanomalehdet ovat luettavissa talvisodan alkupäiviin saakka, ruotsinkieliset taas vuoteen 1949 asti. Sanomalehtien digiarkistojen avaamista rajoittavat myös tekijänoikeudet, jotka tähän saakka avoinna olevan aineiston osalta on rauennut ja yleisökäytön mahdollistaa Kansalliskirjaston ja Kopioston sopimus.

