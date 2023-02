Esa Niemisen mielipidekirjoitus: Kansanedustajat kärjessä myös Soiten valtuuston poissaolotilastossa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten valtuusto on ollut koolla 9 kertaa aluevaalien jälkeen. Kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) Kokkolasta on ollut paikalla kerran ja 8 kertaa poissa (poissaoloprosentti 89).

Anna Nurmi-Lehto (kok.) Kokkolasta on ollut poissa 7 kertaa (poissaoloprosentti 78).

6 kokousta on jäänyt väliin ministeri, kansanedustaja Mika Lintilällä (kesk.) Toholammilta (poissaoloprosentti 67) sekä Faisa Eggeltä (vihr.) Kokkolasta.

Lähes puolet kokouksista (poissaoloprosentti 44) on ollut poissa Timo Sillanpää (ps.) Kokkolasta, Antti J. Saari (kesk.) Kaustiselta sekä Ulla-Riitta Harju (sd.) Toholammilta.

6 valtuutettua on ollut poissa 3 kertaa, samoin 6 valtuutettua 2 kertaa. Kerran poissa on ollut 13 valtuutettua ja 27 on ollut paikalla joka kokouksessa.

Niin Keski-Pohjanmaalla kuin Pohjanmaallakin aluevaltuustossa on ollut paikalla joka kokouksessa alle puolet valtuutetuista. Etelä-Pohjanmaalla puolestaan 80 prosenttia päättäjistä.

Soiten aluehallitus on ollut koolla 16 kertaa vuoden 2022 loppuun mennessä. 9 poissaoloa (poissaoloprosentti 63) on kokkolalaisilla valtuuston 2. varapuheenjohtaja Timo Sillanpäällä (ps.) sekä Anna Nurmi-Lehdolla (kok.).

3 kertaa ovat olleet poissa Tomi Kivelä (ps.) ja RKP:n Margita Lukkarinen (r.) Kokkolasta (poissaoloprosentti 19).

Jokaiseen aluehallituksen kokoukseen ovat osallistuneet kokkolalaiset Sari Innanen (kesk.), Mauri Salo (kd.) sekä valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mauri Lahti (sd.).

Mutta miksi Keski-Pohjanmaalla uuden hyvinvointialueen valtuuston kokoukset kiinnostavat päättäjiä selkeästi vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla? Selityksesi on kerrottu, että Soite on ollut käytännössä toiminnassa jo ennen aluevaaleja. Etelä-Pohjanmaalla puolestaan uusi hyvinvointialue on uunituore, ja siksi se kiinnostaa päättäjiä.

Kansanedustajien – Mauri Peltokangas ja Mika Lintilä – poissaolot ovat selkeästi muihin aluehallinnossa oleviin läänin kansanedustajiin verrattuna korkeammat. Mistä tämä johtuu? Sitä on parasta kysyä heiltä itseltään ja ennen kaikkea sitä, aikovatko he vielä vuoden 2025 aluevaaleissa asettua uudelleen ehdolle, mikäli ovat kansanedustajia?

Siihen heillä on oikeus kuten kenellä tahansa Suomen kansalaisella, mutta jo tähän mennessä kiinnostus on ollut surullisen vähäistä.

Esa Nieminen

valtiotieteiden maisteri

Seinäjoki

