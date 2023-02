TV-viikon valinta: Vanhassa vara parempi – Kymmenen vuotta sitten valmistunut Pirkko Saision tv-helmi palaa ruutuun

★★★★

Tehdas.

Ohjaus Juha Lehtola ym., 2012

Yle TV2 ke 22.2. klo 21.00/Areena

Oliko kotimaisen tv-sarjatuotannon kultakausi jo kymmenen vuotta sitten? Tehdas on 2012 ensikerran esitetty sarjahelmi. Siitä voisi moni nykytekijäkin ottaa oppia. Käsikirjoittajana on Finlandia-voittaja Pirkko Saisio ja ohjaajina lajin taitajat Juha Lehtola, Matti Ijäs, Jarmo Lampela ja Juha Rosma.

Laatuun on satsattu kahdeksantoista jakson verran. Ehkä tekijät ovat pitäneet esikuvana vuosikymmenen alussa esitettyä Paul Abbottin brittisarjaa Tehdas (Clocking Off, 2000-2003). Siinäkin seurattiin työläisten risteytyviä kohtaloita, sillä kertaa Manchesterin tekstiilitehtaassa.

Suomalaisvastineessa Lehtosen kenkä ei repeä, mutta tehtaan työntekijöiden hermot senkin edestä. Trukkikuski Marminen (Pentti Helin) pelkää pahinta lääkärille mennessään. Eturauhanen vain on laajentunut. Samalla selviää, että synnynnäisestä viasta johtuen mies ei voi saada lapsia. Niitä hänellä silti on. ”Ottakaa ensi tilassa ns. kemiallinen puhdistus”, sanoo tehtaanlääkäri von Glauschen ja neuvoo juomaan pään täyteen, jos harmittaa. Roolissa on Hannele Lauri viimeisessä kunnon osassaan ennen äskettäistä 70 on vain numeroa.

Nykytelevisiosta ja elokuvista tutut näyttelijät (Kreeta Salminen, Elsa Saisio, Pertti Sveholm, Mazdak Nassir, Hamy Ramezan) ja vähemmän nähdyt (Jaana Järvinen, Anneli Karppinen, Pentti Helin) ovat raikkaita. Saision teksti tutun lennokasta, kohotettua, mutta tarkasti ilmaisevaa. Ohjaajat käsittelevät materiaalia kepeällä ja yllätyksellisellä otteella.

Tehdas tempaa mukaansa jo alusta. Juha Fiilinin alku- ja lopputekstijaksot eivät ole nykymallista nordic noiria jäljittelevää digivaahtoa, vaan koukuttava sisäänheittotuote, omaleimainen osa kokonaisuutta. Samaa voi sanoa Timo Hietalan musiikista ja sovituksista sekä Marjatta Leppäsen ja Marika Tuhkalan sielukkaista laulutulkinnoista. Vaihtuvat kuvaajat ja leikkaajat luovat sarjaan ilmeikkään, yhtenäisen rytmin.