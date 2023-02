Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Ajatuksellinen viihde tuo sydämen sivistystä

Löysin vasta viime vuonna Linda Ronstadtin 1970 levyttämän Long Long Timen. Nyt pikkuklassikko on antanut nimen sarjan The Last Of Us kolmannelle jaksolle (Prime Video, HBO Max). Episodin ilmestymisen jälkeen laulun kuuntelu lisääntyi 4900 prosentilla suoratoistopalvelussa.

Long Long Time kuullaan alkusoittona apokalyptisen sarjan keskellä syntyvälle samansukupuolisten elämänpituiselle lemmentarinalle. Äskettäin myös kauhumestari Shyamalanin ensi-iltafilmi Knock at the Cabin otti keskeiseksi aiheekseen positiivisen kuvauksen samaa sukupuolta olevien avioliitosta.

Viihde on usein näyttämässä meille elämänmalleja, joihin emme ole tottuneet. Kun miesparin pitää mennä Uudellemaalle saadakseen kirkkohäät (KP 9.4.2022) tai homo uhataan ampua Reisjärven yöelämässä (KP 11.2.), on viihteellä, ja meillä, vielä paljon tehtävää.