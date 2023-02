Petekin tietää, että eteenpäin on katsottava ja asiakkaita palveltava muutenkin kuin perinteisenä putkifrmana – Keski-Pohjanmaan yritysbarometri kertoo, että alueen yrittäjillä on hyvä draivi päällä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Peten Putken yrittäjä Petri Forsell vastaa puhelimeen kesken kiireisen arkipäivän. Reilut kymmenen vuotta toiminut yritys perustettiin erilaiseen maailman aikaan kuin missä nyt eletään, mutta pystyssä ollaan vielä tukevasti.

– Kyllä, vaikka loppuaikana on tullut kriisiä kriisin perään. Aina kun uutta kriisiä uutisoidaan, hetken on hiljaisempaa. Ihmiset kyllä pelkäävät tulevaisuutta, mutta jossain vaiheessa varovaisuus loppuu ja aletaan elää normaalisti, tietää yrittäjä.

Sota nosti energian hinnan, korot ja käynnisti inflaation, joka ei vielä osoita laantumisen merkkejä.

– Töitä olisi vaikka kuinka paljon, koska korjausvelkaa riittää. Silti näyttää nyt, että kaikki rakentaminen on jäissä. On tullut lomautuksia, kuulemma myös putkialalla, mikä on todella harvinaista.

Putkifirmat tietävät, että nyt pitäisi käydä läpi jo 1990-luvun rakentamista, mutta hoitamatta on vielä 1970-luvunkin korjausvelka.

– Taloyhtiöt korjaisivat, mutta lainaa ei tahdo saada. Riskitekijöitä on nyt siinä määrin, että varovaisuus on suurta, tietää Petri Forsell.

Sama asia nousee esiin torstain pk-yritysbarometrin julkistamistilaisuudessa.

– Kovin haasteellista on ollut yrittäminen. Hintojen ja korkojen nousu vaikuttaa kuluttajakysyntään, mikä vaikuttaa taas koko kansantalouteen, kertoo K-P Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala.

Yritysbarometriin vastasi 142 yrittäjää Keski-Pohjanmaan alueelta. Maakunnan tulokset noudattelevat suurin piirtein valtakunnan tasoa.

– Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla näyttäisi menevän paremmin, Etelä-Pohjanmaalla heikommin. Seutukunnista Pietarsaaren seutu pärjää parhaiten ja heikoimmat näkyvät ovat Kalajokilaakson alueella.

Yritysten kannattavuus on laskussa – se on alimmillaan pitkään aikaan.

– Itse toimin kuljetusalalla, jossa kustannukset nousivat 30 prosenttia vuodessa. Tätä taustaa vasten pitää miettiä, onko varaa isoihin palkankorotuksiin. Yrityksillä ei ole nyt jakovaraa, huomauttaa Nahkala.

Hän tietää, että yritykset ovat säästäneet missä ovat voineet.

– On säästetty energiaa laskemalla lämpötiloja, himmentämällä valoja ja säätämällä ilmastointia. Toivottavasti töitä ei ole tarvinnut tehdä kylmissään ja happivajeessa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä avaa yrittäjien antamia vastauksia tarkemmin.

– Positiivista on se, että kasvuhakuisia yrityksiä on meillä enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Meillä yritykset ovat myös toiveikkaimpia eikä kannattavuus ole pudonnut niin paljon kuin muilla.

Kun muualla investoinnit ovat miinusmerkkisiä, Keski-Pohjanmaalla nähdään plussaa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan lukuihin verrattuna täällä ollaan hyvällä tasolla.

– Täältä myös viedään tavaraa hyvin ulos ja lisäksi työvoiman saatavuus on parantunut.

Toisaalta Keski-Pohjanmaalla konkurssien määrä on hiukan kasvanut ja eläköitymisiä on tilastoitu paljon.

– Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä ja niihin nyt tarjotaankin apua, kertoo Järkkälä.

Keski-Pohjanmaalla on irtisanottu väkeä keskimääräistä vähemmän eikä tilapäisiä palkanalennuksia ole tehty. Noin 14 % yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa, kun valtakunnallinen luku on 21%.

– Täällä myös investoidaan valtakunnallista tasoa enemmän. Ja huomion arvoista on se, että vaikka investoidaan koneisiin ja laitteisiin, myös henkilöstön osaamiseen satsataan.

Yritysten kesken on puhuttu jo muutaman vuoden ajan rahoituksen vaikeuksista. Pankit eivät hevin myönnä lainaa – tai ainakaan samaan tapaan kuin ennen. Tämä on huomattu myös Finnverassa, joka takaa yritysten lainoja.

– Yritykset ovat sitä mieltä, että rahoittajien luottopolitiikka on kiristynyt. Lainan korkea hinta ja korkea oman pääoman vaatimus ovat vähentäneet haluja hakea lainaa, kertoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Hän on lukenut yrittäjien vastauksia perusteellisesti.

– Materiaalista näki, että Suomessa on nyt synkät näkymät, huonoimmat sitten finanssikriisin. Silti pitäisi satsata tulevaisuuteen ja tässä rahoituksen saatavuus on keskeisessä roolissa.

Vielä toistaiseksi Finnvera ei ole avannut erityistä kriisirahoitusta.

– Mutta tilannetta seurataan kyllä.

Yritysbarometrin julkistamistilaisuudessa esittäytyi myös Arvo sijoitusosuuskunta, joka ennen tunnettiin PPO:na eli puhelinosuuskuntana.

– Meillä on Keski-Pohjanmaalla 24 000 osuuden omistajaa ja reilu 100 miljoonan euron sijoitussalkku. Nyt meidän pitäisi löytää lisää sijoituskohteita ja tukea sitä kautta paikallisten yritysten toimintaa, sanoi sijoituspäällikkö Sanna Vihermaa.

Ja millaisia yrityksiä Arvo etsii?

– Haluaisimme löytää kasvuhaluisia yrityksiä, joissa haluamme toimia vähemmistöosakkaina siten, että yrittäjä pysyy pääroolissa.

Vihermaa uskoo, että kasvuhaluja on, kuten barometrikin kertoi.

– Alueella tuntuu olevan vahva yrittäjädraivi. Tällaista ei monessa paikassa ole. Täällä on myös ketterästi löydetty erilaisia yrittämisen mahdollisuuksia ja saatu ne toimimaan, tietää Vihermaa.

Tilaisuudessa kertoi omista näkymistään myös Keliber, jonka litiumkemiantehtaan rakentaminen Kokkolaan alkaa näillä näppäimillä. Nyt Keliber on 85% osuudella eteläarfikkalaisen Sibanye-Stillwaterin omistuksessa. Suomen valtion omistama Suomen Malminjalostus omistaa 14%. Yhtiön tavoitteena on tuottaa akkukelpoista litiumhydroksidia Euroopan markkinoille, jossa kysyntää riittää.

– Pyrimme tuottamaan 15 000 tonnia litiumhydroksidia vuodessa, mikä on merkittävä osuus siitä, mitä Eurooppa tarvitsee akkutehtaisiinsa. Toivotamme myös muut toimijat Eurooppaan tervetulleeksi, että materiaalia ei tarvitsisi laivata maailmalta, sanoi Kokkolan tehtaan päällikkö Sami Heikkinen.

Palataan vielä Jänismaalle Peten Putken tiloihin. Kasvuhaluja ja tulevaisuuden visioita löytyy sieltäkin – juuri niitä ominaisuuksia, joiden turvin yritykset menevät eteenpäin.

– Meidän yritys on kuudella työntekijällä sopivan kokoinen ja töitä riittää. Ensi viikolla kuitenkin lähden koulutukseen, jossa harkitaan kasvustrategioita, koska ideoita pitää olla että voi elää muutoksen mukana.

Pete on jo nyt tehnyt liikun, joka sopii nykyajan ihmisille: putkifirma tarjoaa myös rakentamista ja sähkötöitä – koko paketin esimerkiksi kylpyhuoneremontteihin.

– Nykyiset asiakkaat toivovat helppoutta ja sitä, että kaikki toimii yhden luukun periaatteen kautta. Yrittäjän tehtävä on vastata kysyntään, muotoilee Forsell.