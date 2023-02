Pääkirjoitus: Kyläkauppatuki on pieni kädenojennus – Viime vuonna tukea jaettiin 11 000 euroa kyläkauppaa kohden

Maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu kyläkauppatuki aiotaan vakinaistaa. Tukea saaneiden kauppojen palvelutarjonnassa pitää olla vähintään posti, käteisnosto, apteekki tai polttoainejakelu. Yksi lisäpalvelu kuitenkin riittää.

Kyläkauppatuen saajien määrä on vaarassa pudota, joten pieni kädenojennus palvelujen pitävyydelle on paikallaan. Tukea sai tammikuussa 2022 kaikkiaan 174 kyläkauppaa ja neljä myymäläautoa. Summat olivat kivijalkakauppaa kohden 11 000 euroa. Aikaisemmin tukea on käytetty erityisesti myymälöiden kalusteiden uusimiseen.

Tonneille löytyy varmasti käyttökohteita pienissä myymälöissä. Vakiintuneella tuella ei kerralla saa paljoa uusituksi, mutta sentään jaossa on jatkuvuutta.