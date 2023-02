Haapajärvinen pariskunta kiskoi kaksi jättivonkaletta Kuonanjärven jäälle – Hirmuiset hauet olivat liian suuria pilkkireikään: "Sellaisella voimalla se veti"



Torstai-aamuna haapajärvinen pariskunta Marja-Liisa Säily ja Kauko Liuska lähtivät kalastamaan kuten he tekevät lähes joka päivä. Tällä kertaa he suuntasivat Kuonanjärvelle, jossa on heidän mittaustensa mukaan puoli metriä paksu jää.