Lumisateet sekoittavat ajokelin koko viikonlopuksi – "Jos on autolla lomille lähdössä tai muuten liikenteeseen, melkein kannattaa harkita lähteäkö vai ei"

Helsinki

Ajokeli on huono tai erittäin huono monin paikoin koko viikonlopun ajan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen. Ajokelin odotetaan muuttuvan huonoksi jo tänään illalla, kun lännen suunnasta saapuu laaja lumisadealue.

– Nämä lumisateet leviävät perjantain ja lauantain välisen yön aikana lännestä suureen osaan maata, Keränen sanoo.

Huonoa ajokeliä on luvassa varsinkin lauantaina. Erittäin huonon ajokelin varoitukset on annettu Suomen etelä- ja länsirannikoille. Sen lisäksi huonon ajokelin varoituksia on annettu suureen osaan muuta maata.

– Erittäin huonoa ajokeliä on rannikoilla mahdollisesti jo lauantaiaamuna. Jos on autolla lomille lähdössä tai muuten liikenteeseen, melkein kannattaa harkita lähteäkö vai ei.

Huonon ajokelin varoituksia on annettu myös sunnuntaille maan etelä- ja länsiosiin sekä Lappiin.

Viikonlopulle on annettu myös tuulivaroituksia useille merialueille.

Lauantaina voi sataa jopa viisitoista senttiä lunta

Suureen osaan maata leviävä lumisadealue pysyttelee lähes paikoillaan lauantaina. Runsaimpia lumisateita on Keräsen mukaan tuolloin luvassa maan eteläosiin sekä mahdollisesti länsirannikolle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Näillä alueilla voi sataa jopa kymmenestä viiteentoista senttiä lunta. Muualla lunta kertyy viidestä kymmeneen senttiä.

Lämpötilat ovat rannikon seudulla nollan tuntumissa lauantaina. Sisämaassa liikutaan noin yhden ja viiden pakkasasteen välillä.

Sateet heikkenevät sunnuntaina, mutta eivät jää vielä kokonaan pois. Eniten lunta sataa sunnuntaina etelässä ja lännessä sekä Lapissa. Lunta voi Keräsen mukaan kertyä näillä alueilla kahdesta kuuteen senttiä.

– Muualla lunta sataa vähemmän. Hyvin vähän on kuitenkaan sellaisia alueita, joissa ei sataisi sunnuntaina yhtään.

Lämpötilat kiristyvät sunnuntaina hieman. Suuressa osassa maata lukemat tulevat Keräsen mukaan olemaan noin kolmen ja kahdeksan pakkasasteen välillä. Länsirannikolla lämpötilat saattavat pysyä yhä nollan tuntumassa.

Poliisi valvoo talvilomaliikennettä tehostetusti

Talvilomakausi alkaa tänään perjantaina, kun eteläsuomalaiset aloittavat lomansa. Poliisi valvoo liikennettä tehostetusti maanteillä viikonloppuna sekä lähiviikkoina, kun suomalaiset matkustavat talvilomille.

Poliisin tehostettua talvilomaliikenteen valvontaa tullaan tekemään koko maassa. Valvonta keskittyy vilkkaasti liikennöidyille tieosuuksille.

– Valvonnassa keskitymme etenkin rattijuopumuksiin, ylinopeuksiin sekä ajotapoihin, kuten liian lyhyisiin turvaväleihin, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Koulujen talvilomat pidetään porrastetusti helmi-maaliskuussa. Viimeisenä lomavuorossa ovat Pohjois- ja Itä-Suomen kunnat, joiden lomat pidetään viikolla 10.