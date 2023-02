Teerijärvinen talovalmistaja Teri-talot pysäyttää tuotantonsa noin kuukaudeksi, taustalla talokaupan pysähtyminen

Teerijärvinen talovalmistaja Teri-talot pysäyttää koko tuotantonsa noin kuukauden ajaksi. Asiasta uutisoi Yle.

Suurin osa noin 35 työntekijästä on lomautettuna. Yritys lomautti marraskuussa toimistohenkilökuntaa ja joulukuussa suurimman osan tuotannon väestä.

Toimitusjohtaja Linda Kaas kertoo Ylellä, että syynä on talokaupan pysähtyminen. Nykyinen taloustilanne on vaikuttanut asuntomarkkinoihin. Kaas on kuitenkin optimistinen tulevaisuuden suhteen.

– Rakentaminen ei koskaan lopu kokonaan. Se herää kyllä taas uudestaan. Pandemian aikana nähtiin rakentamisen nousukausi, nyt eletään sen jälkeistä laskua, Kaas kommentoi Ylelle.

Tuotanto on tarkoitus käynnistää uudelleen maaliskuussa.