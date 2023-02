Outi Airolan kolumni: Taistelu eduskunnan tuoleista on käynnissä ja aseiksi kelpaavat pienet meemitkin

Olen pitänyt elinkeinoministeri Mika Lintilää varsin pätevänä ja kokeneena poliitikkona. Erityisesti hän on hoitanut viime aikaisen elinkeinoministerin pestin hyvin mallikkaasti. Vaikka valtakunnassa on riittänyt ongelmia niin Venäjä-pakotteissa kuin yritysten ja kuluttajien energialaskuissa, silti hän on edistänyt vihreää siirtymää tehokkaasti. Kun siitä näyttää satavan runsaita rahoja ja työpaikkoja erityisesti Keski-Pohjanmaalle, voisi sanoa että hän on näyttäytynyt vihreänä keskustalaisena, joka vetää kotiinpäin eettisesti oikeilla asioilla.

Siksipä harmittaa tuo meemisotku. Me olemme ihmisiä, joten kaikenlaista meille sattuu. Itse olen turvautunut hätävalheisiin useamman kerran. Yksi hauska on jäänyt mieleen. Olin Rautiossa viemässä äidin haudalle äitienpäiväruusua hirveässä kaatosateessa. Yritin istuttaa kukkaa ja nojasin hautakiveen, jolloin se kaatui. Emme saaneet kiveä ylös, joten suoritin istutukset loppuun ja päätin soittaa aamulla kirkkoherranvirastoon ja kysyä neuvoja kiven nostamiseksi. Unohdin.

Kului pari viikkoa, jonka jälkeen veli soitti Helsingistä. Hän kertoi, että nyt on piru irti. Typpön kylällä käy kuuma keskustelu siitä, kuka on kaatanut äidin ja isän hautakiven. Hengitykseni salpautui. "Ohoh! Herrinen aika...Nyt on kiire töissä, soitan sulle kohta!" Löin luurin kiinni ja mietin kuumeisesti mitä teen. Kohta otin uuden puhelun velipojalle ja kerroin, että minä se olin. Hätävalheen keksin, koska olin unohtanut hoitaa asian. Ja minkä sotkun olin aiheuttanut!

Tämä tarina ei liity ministeri Lintilän tapaukseen muuta kuin siltä osin, että aina emme osaa tai hoksaa käyttää oikeita sanoja oikeassa paikassa. Sen hän itsekin myönsi puhuessaan ensi alkuun afrikkalaisista ja kaappauksista. Tämä synnytti suurta hilpeyttä ja myötähäpeääkin.

Toivotaan, että kohumeemin liikkeille internetin ihmeellisessä maailmassa löytyy selitys. Meistä jokainen on pistänyt viestejä vääriin ryhmiin ja joskus arkaluontoisiakin. Tuossa meemissä ei ole mitään, joka veisi ministerin uskottavuutta, vaikka hän olisi sen lähettänytkin.

Nyt on ruuhkaa eduskuntaan etenkin keskustan riveistä Vaasan vaalipiirin alueella. On selvää, että kilpakumppanit yrittävät kampittaa istuvia tovereitaan kaikin keinoin. Jos ei muuta löydy, kaivetaan meemitkin laatikoista. Viaton pilakuva ei vie jalkoja alta pätevältä ministeriltä, mutta johtavan poliitikon valehtelu – jos sellainen tulee ilmi – on vakavampi asia. Toivon, että sellaista totuutta ei tule esiin.