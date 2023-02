Eija Nivalan mielipidekirjoitus: Työ tuo toivoa – Työpaikkojen tulisi voida sopia entistä itsenäisemmin siitä, mikä juuri siellä toimii

Eduskuntavaalit

Vaaliteemani on Toivon Suomi. Tänä päivänä toivomme erityisesti rauhaa ja vakautta. Meille suomalaisille näinä aikoina vakautta tuo turvallinen arki, jossa on työtä ja toimeentuloa.

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut vahvaa uskoa yrittäjyyteen ja osaavia yrittäjiä, jotka ovat luoneet työtä. Monet alueen yritykset ovat nousseet merkittäviksi työllistäjiksi Suomessa ja onnistuneet myös kansainvälistymisessä.

Jotta työtä olisi alueella jatkossakin, Pohjois-Pohjanmaan täytyy panostaa koulutukseen sekä pito- ja vetovoimaan. Alueellisten koulutusmahdollisuuksien on tuettava paikallista elinkeinorakennetta ja tarjottava ratkaisuja oman alueen tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Koulutuspaikkojen säilyminen alueella on tärkeää, jotta yrityksiin saadaan jatkossakin uusia osaajia. Kun koulutus tapahtuu omalla alueella, on aina helpompi jäädä töihin tutulle alueelle. Työ luo uutta työtä.

Yhdessä voimme vaikuttaa myös siihen, että muualta tänne töihin tuleva kokee olevansa tervetullut. Toivon Suomessa tänne töihin saapuva ei juutu byrokratian rattaisiin. Lainsäädännön on varmistettava, että investoiminen uuteen on houkuttelevaa. Toivon Suomessa kannattaa yrittää.

Työssä jaksamista tulee edistää niin työyhteisön kuin lainsäädännön tasolla. Tulevaisuudessa työpaikkojen tulisi voida sopia entistä itsenäisemmin siitä, mikä juuri siellä toimii ja kuinka työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan paikallisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 350 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste oli 10,5 % ja koko maassa se oli 9,9 %.

Uskon, että voimme muuttaa näiden lukujen suunnan edistämällä koulutuksen kautta alueen pitovoimaa, parantamalla kestävien investointien houkuttelevuutta sekä lisäämällä paikallista päätösvaltaa työyhteisöjen omista käytännöistä.

Työn tuoma turva kasvattaa merkitystään aikana, jona maailma myllertää. Vastuuntuntoisten päätöksentekijöiden on vahvistettava toivoa paremmasta.

Eija Nivala

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Ylivieska