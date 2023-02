Mauri Haukkalan mielipidekirjoitus: Luottamusäänestykset saavat ajattelemaan, että eduskunnassa on turhia kansanedustajia

Eduskunnassa on turhia kansanedustajia. Ainakin tältä tuntuu, kun on seurannut eduskunnan käyttäytymistä luottamusäänestyksissä.

Pitääkö edustajat kansaa niin tyhmänä, jottei kansa huomaa, kuinka homma hoidetaan. Kun luottamuksesta äänestetään, poissa sen verran edustajia, että hallitus saa varmasti luottamuksen.

Lieneekö vielä niin, että sovitaan, ketkä ovat poissa, ettei vaan hallitus kaadu? Siltä näytti viimeisessä äänestyksessä, poissa yli 40 kansanedustajaa.

Asia lienee niin, että edustajat on valittu sen takia, jotta he käyttävät kansalta saamaansa mandaattia ja ovat asioista jotain mieltä. Eivät pakoile vastuutaan, eivätkä pelkää jäävänsä seuraavissa vaaleissa ilman hyväpalkkaista paikkaa. Vai meneekö puolueen etu kansan edun edelle?

Kun luottamuksesta äänestetään, kaikkien niiden, joilla ei ole pätevää syytä olla poissa, on oltava paikalla. Ei yli 40 edustajaa voi olla yhtä aikaa kipeinä, ulkomailla tai lasta hoitamassa, se on kyllä puppua, juuri sinä päivänä, kun on luottamusäänestys.

Mauri Haukkala

Kokkola