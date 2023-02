Pääkirjoitus: Kokkolan kaupunginjohtajapeliä voisi rohkeasti avata elinkeinoelämän suuntaan

Kokkolan kaupunginhallituksen on tarkoitus maanantaina julistaa kaupunginjohtajan virka haettavaksi.

Se tuo lisäkierroksia keskusteluun Kokkolan seuraavasta soihdunkantajasta. Lisäkierrokset ovat tervetulleita, sillä tähän saakka on keskitytty lähinnä nykyisen kaupunginjohtaja Stina Mattilan jatkosuunnitelmien pohtimiseen sekä siihen, kääntyykö Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistön nokka kohti Kokkolaa.

Vastauksia voisi hakea laajemmasta horisontista. Kaupunginjohtaja voi ihan hyvin tulla muualtakin kuin politiikan kentiltä tai kunnalliselämän marinadeista.

Suuret teollisuuden investoinnit lisäävät työvoiman tarvetta Kokkolassa. Kokkola tarvitsee muuttovetovoimaa, mikä edellyttää kykyä tehdä strategisia valintoja, jotka lisäävät alueen myönteistä mainekuvaa.

Kaupunginjohtaja toimii operatiivisena johtajana mutta entistä enemmän myös Kokkolan kasvoina ja myyntimiehenä.

Nykyinen kaupunginjohtaja Stina Mattila on luvannut kertoa jatko-aikeistaan "sitten, kun on sen aika". Kun Mattila valittiin vuonna 2016, virka täytettiin seitsemän vuoden määräajaksi. Aika tulee täyteen syyskuussa.

Joitakin vuosia sitten Mattilaa kritisoitiin mikromanageeraamisesta. Isossa kuvassa hän on kuitenkin ollut helposti lähestyttävä ja moneen suuntaan katsova. Suhtautumisessaan mediaan Mattilan tie on ollut kuin Lasse Virenin kultajuoksu Münchenissä. Alun askeltenhaku on vaihtunut rentoon ja hyvävauhtiseen loppusuoraan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Mattilalle soittaa, hän vastaa puhelimeen tai soittaa takaisin. Sellainen palvelualttius ei kaikkien kuntien kohdalla ole mikään itsestäänselvyys.

Jos visionääreistä, hyvistä esiintyjistä ja verkostoitujista puhutaan, Kokkola voisi tehdä tunnusteluja elinkeinoelämän suuntaan. Yhtenä nimenä esille on nostettu Jyrki Rantala, jota Keski-Pohjanmaan Osuuspankin toimitusjohtajana on kiitelty kasvun tekijänä ja pankin profiilin nostattajana. Toinen saman sarjan nimi on Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja, tohtori Paula Erkkilä. Kokkolalainen Erkkilä on perehtynyt väestöllisiin faktoihin ja aluekehittämiseen.

Kokkolan kaupunginjohtajan valitsee lopulta kaupunginvaltuusto. Rantalan ja Erkkilän näkemyksissä on kokoomusväriä, mutta poliittisesti sitoutumattomina heillä ei ole isompia riippakiviä kannettavinaan. Tärkeintä pelissä ovat tuoreet tuulet.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.