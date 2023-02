Ylivieskassa tapahtui alkukesästä 2022 epäilty henkirikos, josta poliisi ei ole tähän mennessä tiedottanut julkisuuteen mitään. Aiheesta uutisoi Iltasanomat sunnuntaina.

Lehden tietojen mukaan noin 40-vuotias nainen löytyi surmattuna kerrostalosta viime kesäkuussa. Poliisille paljastui, että henkirikoksesta oli saattanut kulua useita viikkoja.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Ilkka Piispanen sanoo, että henkirikoksen tekoaika on tämänhetkisten tietojen mukaan ”touko–kesäkuun taitteessa”. Piispanen ei kerro, miten henkirikos paljastui. Hän toteaa kuitenkin, ettei naisesta oltu tehty katoamisilmoitusta.

Vainajan löytymisen jälkeen otettiin kiinni vuonna 1985 syntynyt mies taposta epäiltynä. Hänet vangittiin 23. kesäkuuta syytä epäillä -perusteella Oulun käräjäoikeudessa. Tuolloin rikoksen tekoajaksi oli ilmoitettu 22.5.–21.6.22.

Poliisi vaati vangitsemista vahvemmalla, eli todennäköisin syin -perusteella, mutta käräjäoikeus oli toista mieltä.

Syytä epäillä -perusteella epäiltyä voi pitää vangittuna vain viikon verran. Sen ajan kuluessa poliisin on hankittava lisänäyttöä epäillyn syyllisyydestä, jotta hänet voitaisiin pitää vangittuna painavammalla perusteella.

Tässä tapauksessa todennäköisiä syitä ei löytynyt, käräjäoikeus vapautti epäillyn jo 30. kesäkuuta.

Lehden saamien tietojen mukaan vangittuna olleen miehen taustalta paljastui pitkä rikostausta. Hän on ollut syytteessä muun muassa rattijuopumuksista, omaisuusrikoksista sekä huumerikoksista. Mies on saanut tuomioita myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Hänellä on viimeisen kymmenen vuoden ajalta ainakin kaksi tuomiota pahoinpitelystä, joissa molemmissa uhrina on nainen.

Miehellä ei ole vakituista osoitetta Suomessa, mutta hän on tiettävästi oleillut Ylivieskassa ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen kertoo, että henkirikostutkinta on ollut hänen uransa vaativin. Nyt poliisi on kuitenkin edistynyt tutkinnassa.

– Pidän todennäköisenä, että tulemme esittämään uusia vangitsemisia. Tutkinta on veitsenterällä, Piispanen perustelee vaitonaisuuttaan.

Iltasanomien mukaan poliisi ei ota kantaa siihen, epäilläänkö naisen surmasta tällä hetkellä aiemmin vangittuna ollutta miestä, vai jotakin uutta epäiltyä.