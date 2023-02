Pääkirjoitus: Nikotiininuuska löi läpi nuorten keskuudessa – Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kiire paisuvan ilmiön suitsimisessa

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kovat tykin piipussa. Tavoitteena on lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin kuuluu myös nikotiinikorvaushoitotuotteiden käytön ehkäisy.

Suosituimpia korviketuotteita ovat nikotiinipussit, joista tunnetuin on marketeissa myytävä Zonnic-nikotiininuuska.

Nikotiini­pusseista on tullut ilmiö viime vuosina. Ilmiö koskee erityisesti ulkomailta laillisesti tilattavia nikotiinipusseja, jotka Zonnicin lailla sisältävät nikotiinia enintään neljä milligrammaa per pussi. Niiden myyntivalttina ovat maut, brändätyt pakkaukset ja pussikoot, jotka suutuntumaltaan muistuttavat perinteistä, tupakkaa sisältävää nuuskatyynyä.

Nuuskan käyttäjät puhuvat porauksen tunteesta sekä tyynyn koosta. Jos marketissa myytävää Zonnicia vierastetaan, se johtuu tyynyn pienestä koosta. Pussi on huulen alla kuin pala kuivaa paperia. Siksi moni tilaa nuuskatyynynsä ulkomailta.

Kun korona sulki rajat, oli se lottovoitto nikotiinipussien valmistajille.

Yksi suosituimmista kauppapaikoista on Liettuassa toimiva yritys, jonka kotisivut on toimitettu sujuvalla suomen kielellä. Kohdemaa on huomioitu: etusivu tarjoilee ensimmäiseksi Denssi-tuotetta. Nimi viittaa puhekieliseen denssi-sanaan, joka juontaa juurensa Suomessa hyvin suositusta ja äärimmäisen vahvasta Odens-nuuskasta.

Nikotiinityynyjen tuotekehittely on viety niin pitkälle, että korvaushoitotuotteista puhuminen alkaa olla harhaanjohtavaa. Nikotiinipussit ovat uuden sukupolven nuuskaa. Maut ovat houkuttelevia, eivätkä tyynyt värjää hampaita. Neljän milligramman annokset ovat myös teholtaan yllättävän kovia, koska pusseissa on lähinnä nikotiinia ja selluloosaa.

Perinteisessä nuuskassa on syöpävaarallisia aineita. Niitä ovat esimerkiksi tupakkaspesifiset nitrosamiinit. Nikotiinipusseista tupakka puuttuu, mutta voimakasta riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia löytyy.

Viranomaiset ja terveysjärjestöt pelkäävät, että nuoret jäävät nikotiinikoukkuun. Markkinointia on keskitetty erityisesti nuorten suosimille verkkosivuille, ja pusseja markkinoidaan terveystuotteina. Tupakkatuotteiden sijaan koukutetaan nikotiiniin, joka kiihdyttää sydämensykettä ja sydänlihaksen supistumista, mikä voi altistaa rytmihäiriöille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan on viitteitä myös siitä, että nikotiini edesauttaisi solujen muuttumista syöpäsoluiksi.

Nuuskatyynyt, tupakalla tai ilman, ovat kova juttu jo yläkoululaistenkin keskuudessa. Kyseessä on samanlainen muotivillitys kuin sähkötupakointi eli vapettaminen.

On ymmärrettävää, että sosiaali- ja terveysministeriöllä on kova kiire saada hommasta ote.

Jouni Nikula

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.