Sari Sompin mielipidekirjoitus: Vain hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin

Eduskuntavaalit

Pula terveydenhuollon ammattilaisista ei ole Suomessa mikään uusi asia. Vanhustenhoidossa on valtava pula henkilökunnasta. Sijaisten rekrytointi on jatkuva huolenaihe. Työtä tekevä henkilöstö väsyy, kun henkilöstön mitoitus ei useinkaan riitä. Pohjanmaan hyvinvointialueella henkilöstöpula on tosiasia.

Vanhustenhoidosta on keskusteltu aktiivisesti mediassa, eikä suuresta huomiosta huolimatta muutosta ole tapahtunut. Pahimmassa tapauksessa hoitajapula voi vaikuttaa potilasturvallisuuteen.

Meidän on suojeltava sekä hoitajia että potilaita. Jos hoitajat eivät voi hyvin ja eivätkä voi työskennellä hyvissä työoloissa, he eivät myöskään voi tarjota hyvää hoitoa. Vanhustenhoito on paljon muutakin kuin kliinistä. Itse olen työskennellyt vanhustenhoidossa seitsemän vuotta. Se oli mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta myös haastava työtä.

Yhteiskuntamme senioreilla on oikeus tuntea itsensä nähdyksi ja kuulluksi. Heillä on myös oikeus arvokkaaseen arkeen ja oikeus vaikuttaa siihen, miten he elävät elämäänsä. Emme voi elää Suomessa, jossa senioreita ei enää nähdä ihmisinä, vaan vain lukuina henkilöstömitoitusta laskettaessa.

Ikäihmisten pitää pystyä puhumaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja ilmaisemaan huolenpitotoiveensa. Kaikki he ovat ainutlaatuisia, eikä heitä voida kohdella tietyn mallin mukaisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vanhukset tarvitsevat myös sosiaalista kanssakäymistä ja heidän tulee tuntea olonsa nähdyksi ja turvalliseksi sekä omassa kodissaan että hoivakodeissa. Yksinäisyys johtaa helposti ahdistukseen, masennukseen ja nopeuttaa muistisairauksien kehittymistä.

Emme saa unohtaa, että nämä ihmiset ovat rakentaneet yhteiskuntamme. Useimmat heistä ovat myös kokeneet sodan. Olemme heille arvokkaan vanhuuden velkaa.

Meidän on myös pidettävä huolta niistä, jotka huolehtivat vanhuksistamme. Henkilöstöpula, pitkät työvuorot ja hyvä vanhustenhoito ovat yhdistelmä, joka ei täsmää.

Meidän on käynnistettävä keskustelu terveydenhuollosta ja siitä, minkälaisen arvopohjan haluamme. Siitä kaikki alkaa. Pitkällä aikavälillä meidän on nostettava palkkoja ja tarkistettava hoitajien tehtäviä, jotta hoitoalan ammateista tulisi houkuttelevampia.

Sari Somppi

psykologi, kriminologi

kansanedustajaehdokas (r.)

Vaasa