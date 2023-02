Maria Tolppasen mielipidekirjoitus: Ennaltaehkäisevät palvelut pudonneet keinovalikoimasta – Ikääntyneitten, omaishoitajien ja työttömien toimintakykyä ylläpitävät palvelut rapautuvat

Eduskuntavaalit

Hyvinvointialueet aloittivat koko maassa toimintansa vuoden alussa. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen rahat ja toimet siirtyivät uusille alueille, niin myös likipitäen koko henkilökunta.

Nyt ei-lakisääteiset palvelut ja kolmas sektori näyttävät joutuvan orpopojan asemaan. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat pudonneet keinovalikosta pois, ja niihin varatut rahat näyttävät siirtyneen toisille momenteille hyvinvointialueilla.

Elimme hurskaassa uskossa, että uusi hyvinvointialue hoitaa ennaltaehkäisevät palvelut entisen mukaisena. Olimme väärässä.

Hyvinvointialue ei sitä tee. Tämä on käsittämätöntä, koska mielekäs ohjattu toiminta ehkäisee masennusta ja fyysisiä kremppoja. Nämä taas ennaltaehkäisevät laitoshoitojen ja erikoissairaanhoidon tarvetta.

Kautta linjan mm. ikääntyneiden vesijumppaa ja muuta ohjattua jumppaa lakkautetaan. Omaishoitajille tarjotut ilmaiset uimaliput on niin ikään poistettu. Tämä aiheuttaa toimintakyvyn ennenaikaista rapautumista. Omaishoitajien kohdalla menettely on todella hölmöä; jos omaishoitaja uupuu, sairaalassa on pian kaksi uutta hoidettavaa.

Myös työttömien SYKE-ryhmät ovat uhattuna. Niissä on käynyt viikoittain 50 pitkään työttömänä ollutta vähävaraista, usein fyysisesti ja psyykkisesti huonokuntoisia ihmisiä. Kun ryhmät loppuvat, loppuu myös toimintakyky ja edessä on kallis laitos- tai sairaanhoito.

Sote-uudistus on isossa kuvassa hyvä, mutta nyt näyttää siltä että ennaltaehkäisevät edulliset toimet lakaistaan maton alle. Tämä on vaarallista kehitystä. Se tulee nostamaan lyhyessä ajassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Palvelun tarvitsijat eivät vanhene lakisääteisesti, eivät jää työttömäksi lakisääteisesti eivätkä masennu lakisääteisesti. He tarvitsevat palveluita selvitäkseen arjen haasteista ja, vanhusten osalta, pystyäkseen asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Vaikka laki ei tätä takaa, inhimillisyyden pitäisi taata.

Toki asiaa varten voidaan säätää laki, mutta se vaatii toimia eduskunnassa. Elämme kummallisessa maailmassa, jos inhimillisyys vaatii tuekseen lain.

Sote-uudistuksella ei saa ajaa alas kunnan aiemmin hoitamia palveluja eikä kolmannen sektorin palveluja. Toimintojen lopettaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, joka tulee kostautumaan. Palveluja ei voi lakkauttaa vain sen takia, että ne eivät ole lakisääteisiä. Sellainen on hyvin kylmää politiikkaa.

Maria Tolppanen

kansanedustajaehdokas (sd.)

kaupunginhallituksen pj.

Vaasa