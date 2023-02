Lukijan mielipidekirjoitus: Ylen koulukone kertoo vain totuuden

On tämä Suomen sananvapaus mennyt kummalliseksi. Nyt viimeisin on, kun opetushallitus, lapsiasianvaltuutettu ja opetusministeri Andersson itkevät Twitterissä, kun Yle julkisti koulukone-tutkimustuloksensa. Se on totuutta asiasta, miksi Pisa-tuloksemme on mennyt alas kuin lehmän häntä.

Asioita halutaan silotella ja selitellä ja nyt viimeisimpänä nämä edellä mainitut sanovat, että tuloksia ei olisi Yle saanut julkaista. Miksi ei?

Mihin tämä maa oikein menee? Meinaako ministeri Andersson, että asiat vain korjaantuvat, kun totuutta ei katsota silmiin, ja itselleen ja muille vain koitetaan uskotella asiat parhain päin. Tämä tulos ei millään lailla aiheuta sitä että maahanmuuttajalapset kokisivat itsensä huonommiksi muiden lasten silmissä. Ei se, kertoo vain totuuden, miten he pärjäävät koulumaailmassa. Mutta asioista ei saa puhua niiden oikeilla nimillä enää tässä maassa.