Onnea Tero Seppälälle jälleen kerran mainioista hiihdoista ampumahiihdon arvokisoissa. Tällä kertaa parhaana henkilökohtaisena tuloksena oli 10. sija MM-kisojen yhteislähdössä. Sairastelujen jälkeen tulos on hyvä.

Itse asiassa Tero isä Timo Seppälä on yllättäen edelleen poikaansa edellä, sillä hän oli vuoden 1994 olympiaviestissä viides. Teron paras sijoitus arvokisoissa on kuudes sija sekaviestistä vuoden 2018 talviolympialaisissa.

Haapajärvellä Tero Seppälän hiihtoja katsovat tarkkaan ainakin hänen vanhempansa Timo ja Marita sekä syntyperäisen haapajärvisen Maritan sukulaiset. Timohan on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta.

Yhden Suomen mestaruuden voittanut Timo tunnettiin aikoinaan ennen kaikkea hyvänä ampujana, mutta Tero osaa sekä hiihtää että ampua. Vaikka hyviä tuloksia Terolle on tullut liukuhihnalta, vielä sekin päivä koittaa, että kaikki natsaa viimeisen päälle yhteen. Sunnuntaina se ei ollut kaukana, sillä ne makuupaikan hudit olivat millien päässä osumista. Toivottavasti Suomen joukkueella on mahdollisuus ostaa parhaat panokset, sillä niidenkin välillä tässä välinelajissa on merkityksellisiä eroja.

Miten sitten ampumahiihtoa ja tavallista murtomaahiihtoa pitäisi vertailla keskenään. Tokkopa mitenkään. Silti pakko tässä yhteydessä on mainita, että ampumahiihdossa lajiin tosissaan panostaneiden maiden määrä on selvästi murtsikkaa suurempi.

Haapajärven Somerossa on mahtavat puitteet hiihdolle – kuten veteraanien SM-kisat viimeksi osoittivat – mutta ampumahiihdon ammunnan silaus on pitänyt muualta hakea. Haapajärveltä löytyykin sitten suurin piirtein kaikki muu. Tero Seppälän suksille on vauhtia antanut Risto Uusivirta, joka on toiminut Seppälän suksitestaajana jo usean vuoden ajan. Miehet reissaavatkin ympäri Eurooppaa ja tekevät saumatonta yhteistyötä ampumahiihdon maailmancupissa ja arvokisoissa.

Eikä tässä vielä läheskään kaikki. Haapajärvistä osaamista Oberhofin MM-kisoissa edusti myös Markku Salmela ja hänen loistavat suksikuviointilaitteensa. Suksikuviot ovat nykyään tärkeä osa suksen luistoa varsinaisen suksen ja voiteen lisäksi. Varsinkin suojasäällä kuten Oberin vesisateessa kuvioinnilla oli merkitystä. Markku Salmelalla on myös voiteiden edustusta, ja häneltä lähtee huipputiimeihin ympäri maailmaa paitsi kuvioita myös voiteita. Markku Salmela on pitkän linjan muovialan yrittäjä Haapajärven Kumisevasta.