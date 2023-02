Pääkirjoitus: Nikula tarvitsee talviravit – Yhdeksänä kuukautena toimivana hevoskeskus nilkuttaa

Hippoksen esityksen mukaan talviravit joulu-helmikuun aikana keskitettäisiin kahdeksalle raviradalle, sekä neljälle ravirataparille. Näiden kahdeksan joukossa ei ole Kaustisen Nikulan ravirataa.

Perusteluna valituille ympärivuotisille radoille mainitaan alueen hevosmäärä, maantieteellinen sijainti ja raviratojen taloudellinen kestävyys. Maaseuturadalla ongelma on myös talousalueen koko.

Se mikä taloudellisessa kestävyydessä Nikula jää jälkeen, on ravirata todellinen kasvattajakeskus, johon on investoitu niin yksityisten kuin kunnallisten toimesta ihan viime vuosina. Hevosmäärää asukaslukuun vertaamalla alue on maan kärkitasoa ja maantieteellisesti Suomen keskipisteen tuntumassa.

Nikulan ravirata on ollut ainoa ympärivuotinen maaseutualueen ravirata, mutta kuitenkin kasvua kohisevan Kokkolan kyljessä. Erityisesti talvikuukausina Nikulassa käy kuhina, kun hevosalan opiskelijat ovat paikalla. Alan opiskelijoille ravirata tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, johon limittyy tiiviisti myös yritystoiminta.

Kolmen kuukauden katkos kilpailutoiminnassa on kohtuuton.