Tiina Isotaluksen mielipidekirjoitus: Koivuhakaan täytyy taata laajat sote-palvelut jatkossakin

Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto päätti kokouksessaan 20.2.2023 hyvinvointialueen palvelustrategiasta vuosille 2022–2025. Tehdyn päätöksen mukaan Kokkolan Koivuhakaan sijoittuu jatkossa "Soite-piste", jossa on "joustava palveluntarjonta". Tehty päätös ei turvaa Koivuhaassa jatkossa neuvola- eikä lääkäripalveluita, jotka Soite -asemalta lähtökohtaisesti saadaan.

SDP:n aluevaltuustoryhmä esitti, että Koivuhaassa toimisi jatkossa Soite-asema, pienemmän "pisteen" sijaan. Hävisimme äänestyksen.

Vain 13 valtuutettua äänesti Koivuhaan laajempien palveluiden puolesta. SDP:n valtuustoryhmä kokonaisuudessaan ja lisäksi yksittäisiä valtuutettuja eri ryhmistä, mm. KD:n Hanna-Lea Ahlskog. Perussuomalaisten ryhmästä Koivuhaan palveluiden turvaamisen puolesta ei äänestänyt kukaan.

Koivuhaan sote-palveluiden piirissä on lähes 7 000 asukasta. Alueen palvelut palvelevat koko hyvinvointialueen suurinta väestömäärää pois lukien kantakaupungin terveyskeskus.

Ryhmämme näkemyksen mukaan Koivuhakaan olisi pitänyt päätöksessä turvata myös jatkossa ne palvelut, jotka Soite-asemilta saadaan, eli "järjestetään asiantuntijavastaanottoja, eri alan lääkäreiden vastaanottoja sekä neuvola- ja sosiaalipalveluita".

Kun alueen kokoa katsotaan, on Koivuhaka selvästi väärässä kategoriassa. Muut Soite-pisteet palvelevat huomattavasti pienempää väestöä. Laadukkaat palvelut on turvatta joka puolella hyvinvointialuetta, mutta 7 000 asukkaalle Soite-piste on mitoitettu räikeästi alakanttiin.

Koivuhaka on suuren kokonsa lisäksi myös koko hyvinvointialueen ainoa lähiökaupunginosa, jossa on korostetusti asukkaita, jotka tarvitsevat monipuolisen palvelutarjonnan. Koivuhaan alueella asuu paljon ihmisiä eri kieli- ja kulttuuritaustasta, vanhuksia ja lapsiperheitä sekä muita erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä. Monilla ei ole mahdollisuutta autoiluun. Myös tämän takia laajan palvelutarjonnan turvaaminen on tarpeellista.

Leikkaukset Koivuhaan palveluntarjontaan tulevat tarkoittamaan kasvua raskaampien palveluiden tarpeessa.

Tiina Isotalus

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan pj.

Kokkolan kKaupunginvaltuuston pj.

kansanedustajaehdokas (sd.)