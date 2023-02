Wasalinella takanaan ennätysvuosi – uusi laiva kasvatti myyntiä ja vähensi päästöjä



Wasalinella on takanaan ensimmäinen täysi toimintavuosi uudella Aurora Botnia-laivalla.

Tapio Lehtinen Wasalinella on takanaan ennätyksellinen vuosi, vaikka matkustusrajoitukset vaikuttivat matkustamiseen ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2022. – Meillä on kaikin tavoin historiallinen toimintavuosi takanamme, sillä meillä on nyt ensimmäinen täysi vuosi uudella Aurora Botnia -aluksellamme, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.