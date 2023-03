Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Murheen laakso – Happy Valley päättyy

★ ★ ★ ★

Happy Valley, varjojen laakso 3. Ohjaus Sally Wainwright ym., 2023 Yle TV1 pe 3.3. klo 22.00/Areena

Vuonna 2014 alkanut, neljä brittien Bafta-palkintoa draamana, Sarah Lancashiren pääosasta ja Sally Wainwrightin käsikirjoituksesta voittanut Happy Valley päättyy kolmanteen kauteensa. Läpikäyvä traaginen kertomus ylikonstaapeli Catherine Cawoodista, lapsenlapsi Ryanista (Rhys Connah) ja pojan rikollisisästä Roycesta (James Norton) saa päätepisteen.

Länsi-Yorkshiren poliisina Catherine on jo lähellä eläköitymistä. Nainen on innoissaan tulevaisuuden avaamista mahdollisuuksista. Varjoja toiveille heittää kahdeksan vuotta sitten kadonneen miehen luurangon löytyminen. Vankilassa viruva Royce on jotenkin sekaantunut murhaan. Catherine on repiä virkahousunsa, kun saa tietää, että hoivissaan oleva 16-vuotias tyttärenpoika Ryan on ollut yhteydessä isäänsä.

Jo ensijakso paljastaa sarjan pysyvät valtit. Karismaattiset näyttelijät, kiinnostavat roolihahmot, kimurantit sukulaissuhteet sekä kuvioihin ilmestyvät uudet sivuhenkilöt saavat katsojan koukuttumaan ja odottamaan ratkaisua. Viimeinenkään kausi ei petä sarjan uskollisia ystäviä.