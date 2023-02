Pääkirjoitus: Takana on jo vuosi järkyttävää Venäjän hyökkäyssotaa – Väsähtäminen Ukrainan tukemiseen olisi meiltä länsieurooppalaisilta kohtalokkaan lyhytnäköistä

Vuosi sitten Keskipohjanmaan pääkirjoituksessa todettiin, että päivämäärä 24.2. jää historiaan synkkänä ja surullisena: "Maailma ei saa unohtaa tätä päivää." Vaikka Venäjän hyökkäystä oli osattu ennakoida presidentti Putinin puheiden muuttuessa viikko viikolta oudommiksi ja vihamielisemmiksi, silti sodan ensimmäinen päivä oli järkyttävä. Ja järkyttäviä päiviä on ollut sen jälkeen jo 364.

Meille suurimmalle osalle suomalaisista sota on tullut ensimmäistä kertaa elämämme aikana näin lähelle. Sota ei ole vain kuvia ja uutisraportteja. Se on kohonneita sähkö- ja ruokalaskuja, avustuskeräyksiä ja tukikonsertteja, uusia ukrainalaisia naapureita ja luokkatovereita. Se on pysyvästi myllerrettyä mielenmaisemaa, jossa suomalaisten Nato-kanta muuttui yhdessä yössä.

Perjantaina sodan vuosipäivää vietetään eri puolilla Suomea, myös Keskipohjanmaan levikkialueen kunnissa ja seurakunnissa, ja näin osoitetaan julkisesti tukea Ukrainalle. Salkoon vedetään Ukrainan lippuja, rakennuksia ja maamerkkejä valaistaan sini-keltaisin värein, yhdessä hiljennytään sodan kauheuden äärelle.

Suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt. Sodan todellisuus on kaikesta huolimatta kaukana meistä.

Täysin luotettavia tietoja sodan uhriluvuista ei ole saatavilla. YK on vahvistanut siviiliuhrien määräksi 7 199, mutta todennäköisesti väkivaltaisen kuoleman on sodan seurauksena kohdannut moninkertainen määrä siviilejä. Ukrainan mukaan ainakin 20 000 siviiliä on surmattu, Norjan ja Yhdysvaltain asevoimien arvion mukaan 30 000–40 000 tai vieläkin enemmän. Siis lähes kokkolallisen verran lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia. Ukrainan viranomaisten mukaan tapettuja lapsia on ainakin 400.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Läntiset arviot kummallakin puolella rintamaa kuolleiden ja haavoittuneiden sotilaitten yhteismäärästä vaihtelevat 280 000:sta 300 000:een ihmiseen.

Miten tämä hulluus saadaan loppumaan? Putinin arvellaan pelaavan nyt aikaa ja odottavan, että kun sota pitkittyy, sen taloudelliset seuraukset alkavat näkyä yhä voimakkaammin länsimaisten ihmisten arjessa ja äänestäjät alkavat vastustaa Ukrainan tukemista. Se olisi meiltä kohtalokkaan lyhytnäköistä.

Koko Euroopan, myös Venäjän kansan, kannalta huonoin vaihtoehto olisi Ukrainan tappio. Siitä seuraisi Putinin ja hänen todennäköisesti yhtä vaarallisten seuraajiensa jatkuva mieli- ja väkivallan uhka niin naapurivaltioita kuin omia kansalaisia kohtaan.

Pysyvän tien rauhaan tarjoaa vain vaihtoehto, jossa Putinin Venäjä pakotetaan kantamaan vastuunsa sota-ajan tapahtumista, niin kuluneen vuoden ajalta kuin tuleviltakin, toivottavasti mahdollisimman vähiltä sotapäiviltä.

Katariina Anttila

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.