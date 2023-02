Pääkirjoitus: Metsänomistajien ei kannata hätkähtää suojelupuheita: hakkuita ei ole syytä rajoittaa – taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta lisättävä Keski-Pohjanmaalla

Suomen metsien tila koskettaa meitä kaikkia. Lähes kaikki suomalaiset käyvät metsässä, toiset viikoittain. Yksin Keski-Pohjanmaalla yksityismetsänomistajia on päälle 8800. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä metsille tapahtuu. Metsien tilasta esitetään nykyään useita väittämiä, ja yhtä kaikki ne voivat olla myös oikeita. Metsäkeskustelussa on hyvä kunnioittaa kenties hyvinkin eri linjoilla olevaa vastaväittäjää.

Väittämät kannattaa perustella tilastollisella ja muulla tieteellisellä tiedolla. Puhuttaessa puun määrän muutoksesta lähteeksi kannattaa valita valtakunnallinen metsien inventointi. Siihen Luonnonvarakeskuksen omat ja muut metsäalan asiantuntijat keräävät vuosittain päivittyvää aineistoa. Tämän aineiston selkeä viesti on se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana metsässä olevan puun määrän kasvu on hidastunut ja vastaavasti puun poistuma on kasvanut. Nettokasvu siis pienenee.

Vuonna 2010 valtakunnallisen metsien inventoinnin mukaan metsien kasvu oli 106,40 miljoonaa kuutiota ja vastaavasti puun poistuma metsistä 72,97 miljoonaa mottia. Erotus oli 33 miljoonaa kuutiota. Vastaavasti vuonna 2022 erotus oli enää 14 miljoonaa kuutiota. Vuoden 2010 paikkeilla kasvun ja poistuman erotus oli suurimmillaan, sillä vuosituhannen vaihteessa erotus oli noin 20 miljoonaa kuutiota. Nämä tiedot kertovat myös siitä, että metsän kasvussa on ollut vaihteluja ennenkin eikä puun määrä ole ennenkään kasvanut tasaisella kasvu-uralla.

Se että Suomessa puusto kasvaa vuodessa 14 miljoonaa kuutiota on paljon puuta entisen metsän lisäksi. Puun määrän kasvun hidastumista selittää myös se, että tällä vuosituhannella yllättävän paljon metsää on jäänyt asutuksen, teollisuuden ja peltoviljelyn alle. Ehkä selkein selittävä tekijä ei sittenkään löydy metsien käsittelystä. Silti tutkimustuloksia ja puun määrän kasvun hidastumista kannattaa miettiä tarkkaan. Mistä se johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä. Neuvoja saatiin lukea Keskipohjanmaasta 23.2.

Lehden haastattelussa MTK-Metsänomistajat ry:n kenttäpäällikkö Mikko Syri totesi, että keskipohjalaismetsissä pitäisi hoitaa hakkuurästit kuntoon taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä. Lisäksi hän korosti suoperäisten metsien lannoittamisen tärkeyttä. Puhutaan paljon metsänomistajien ja metsätutkijoiden erilaisista näkemyksistä, mutta ainakin tuossa haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Kari T. Korhonen päätyi Syrin kanssa samanlaisiin aatoksiin. Korhonenkin tehostaisi taimikoiden ja nuoren metsän kunnostustoimia ja lannoittaisi suometsiä.

Syrin näkemyksen mukaan ainakaan Keski-Pohjanmaalla ei ole syytä rajoittaa hakkuita. Maakunnan metsänhoito on ollut vastuullista ja sillä tiellä kannattaa jatkaa. Siksi suojelupuheita ei tarvitse säikähtää. Suojelu lisääntyy, mutta suurella todennäköisyydellä vastuullisesti ja metsänomistajia kuunnellen. Metsä on edelleen hiilinielu ja metsien kasvua lisäämällä tuo nielu vain suurenee ja tehostuu.

