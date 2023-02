Keskipohjanmaa-lehti uutisoi verkkosivuillaan 21.2.2023 Jussi ja Karoliina Tunkkarin avointa tilitystä elämänkohtalostaan. Juttu käsitteli veteliläisen pariskunnan tuntoja sen jälkeen, kun he olivat päättäneet marraskuussa hakea maitotilansa konkurssiin.

"Navetta ja mahdottoman iso työmäärä on sen jälkeen enää vain muisto", pariskunta tilitti. Sitä he eivät vielä jaksaneet kertoa, mitä Eteläkankaan Maitotilalle jatkossa tapahtuu. Sen he kuitenkin toivat julki, että toinen hankki leipänsä jo tilan ulkopuolelta ja toinen on paiskinut tilalla töitä 600 euron kuukausipalkalla. Kuitenkin Tunkkareiden tila on isohko maatila ja työtä paljon. Pariskunnan tilitys kertoo karua kieltä viljelijöiden laajemmistakin tunnoista. Tunkkarit ja suomalainen maaseutu tarvitsevat kaiken tukemme.