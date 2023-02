Matti Nikkilän mielipidekirjoitus: Jako kahteen

YK:n äänestys Venäjän valloittamien Ukrainan osien suhteen jakoi maailman kahtia. Asia on selvä kuin bläkki, mutta äänestämisestä pidättäytyneiden väkimäärä edustaaa yli puolta maailman ihmisistä. Pahinta tässä on se, että Kiina pidättyi.

Kiina on huomattavan vaikutusvaltainen maa. Sen luulisi edes jollakin tasolla kantavan omalta osaltaan vastuuta maailman rauhasta. Toisaalta ratkaisu ei ole kovinkaan kummallista Kiinan ihmisoikeuksia ajatellen, linjassa ollaan. Mutta pelottavaa se on. Venäjä tästä on hyvillään. Kiinan virnistelevän naaman takana on ehdoton hyödyntavoittelu syyttömien veren kustannuksella.

YK on sodan kulkua ajatellen munaton muutenkin, ja nyt äänestyskäyttäytyminen on Venäjän roistovaltiolle ehdoton voitto.

Amerikka on tässä vaikeassa paikassa. Sen on otettava vastuuta enemmän. Baidenin vierailu Kiovassa oli voimakkaitten puheiden myötä kohdallaan.

Maailman toisen, oikean puolen on otettava vastuuta rauhasta entistä voimakkaammin. Roistovaltioiden raaka hävyttömyys vaatii yhtenäisyyttä, entistä enemmän raakaa voimaa ja päättäväisyyttä.

Matti Nikkilä

Liminka