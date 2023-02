Piia Metsähonkalan mielipidekirjoitus: Laiha sopu on parempi kuin lihava riita

Münchenin turvallisuuskokouksen yhteydessä käydyn keskustelun sävy oli hämmentävä. Keskustelu koski Suomen viimevuosien turvallisuuspoliittista linjaa.

Pääministerin mielestä Suomi on ollut liian lepsu, vain keskustellut, kun olisi pitänyt "toimia". Puheellaan Marin viittasi vuoden 2014 Krimin valtaukseen ja sen jälkeiseen aikaan. Onko Suomi ollut liian hyväntahtoinen itänaapuriaan kohtaan?

Maallamme on ollut hienoja presidenttejä ja vallassa oleva jatkaa perinnettä. Suhteemme Venäjään on vaihdellut, mutta lähtökohtaisesti se on ollut rauhanomainen neuvottelun ja yhteydenpidon tie.

Sananlaskun mukaan laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Tai kuten Pyhä kirja sanoo: "Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa."

Aina paraskaan pyrkimys sovun säilyttämiseksi ei riitä, mutta aina kannattaa yrittää. Sodassa ei ole voittajia.

Lisäksi ihmisestä kertoo paljon se, että haluaa uskoa hyvään, loppuun asti, tai ainakin niin kauan kuin mahdollista.

Piia Metsähonkala

Tampere